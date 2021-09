Pixel 6 Pro: Das erste Hands-on Video – Googles neues Smartphone zeigt sich von allen Seiten (Video & Galerie)

Google sollte in weniger als einem Monat die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die dank zahlreicher Quellen bereits alle wichtigen Fakten bekannt geworden sind. Nun haben die Leaker die letzte Stufe vor der offiziellen Präsentation eingeleitet, denn es gibt das erste Hands-on Video vom Pixel 6 Pro. Dieses gibt trotz aller Bilder nochmal einen ganz neuen Blick auf das kommende Google-Smartphone.



Über die Pixel 6-Smartphones sind schon so viele Details bekannt geworden, dass mittlerweile nur noch hinter der Preisgestaltung ein großes Fragezeichen steht, während an den geleakten Spekulationen sowie natürlich den Bildern nicht mehr zu rütteln ist. Google selbst hat die Smartphones mehrfach gezeigt, sodass es keinen Zweifel am neuen Design des Smartphones gibt. Nun ist einem Leaker das Pixel 6 Pro in die Hände gefallen, der dieses natürlich direkt in die Kamera hält und uns von allen Seiten präsentiert.

Obiges Video wurde gestern Abend veröffentlicht und zeigt das neue Smartphone in den Händen der glücklichen Person, die es uns von allen Seiten präsentieren darf. Leider dauert das Video nur etwa 8 Sekunden, aber es sind alle Details zu sehen und wir können das Smartphone sowohl von vorn als auch von der Rückseite betrachten. Auffälligstes Detail ist sicherlich die spiegelglatte Rückseite, von der sich vermutlich so mancher Interessent ein anderes Material erhofft hätte. Aber wofür gibt es Schutzhüllen?

Es ist zu sehen, dass das Pixel 6 Pro ein an den Rändern leicht gekrümmtes Display enthält. Durch den schwarzen Hintergrund auf dem Display ist allerdings nicht genau zu erkennen, wo das Display endet und der Rahmen beginnt.









Obige Aufnahmen sind Screenshots aus dem Video, sodass ihr es euch noch einmal im Detail ansehen könnt. Und wenn das Smartphone nun schon in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, dann wird es nur noch eine Frage von Tagen oder gar nur Stunden sein, bis die ersten längeren Hands-on Videos oder gar ausführlichen Reviews Online gehen. Das Symbol auf der Rückseite deutet darauf hin, dass es sich noch um ein Vorserienmodell handelt. Google verwendet solche anders angeordneten G-Fragmente immer wieder in einem solchen Pixel-Stadium.

