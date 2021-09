Android 12 & Material You: Neues Design wird für den Chrome-Browser ausgerollt – bunt & rund (Screenshots)

Google hat vor wenigen Tagen Google Chrome 94 veröffentlicht, der eine ganze Reihe neuer Funktionen in den Desktopbrowser gebracht hat. Nun ist das jüngste Update in der Android-Version angekommen und bringt das Material You-Design in den Browser. Dieses hat sich schon in den ersten Vorversionen gezeigt und sollte nun für alle Nutzer sichtbar sein.



In den letzten Wochen ist das Material You-Design in sehr vielen Apps angekommen und nun ist es auch in Google Chrome für Android verfügbar. Im Browser zeigen sich die Änderungen vor allem durch einige vergrößerte Elemente, eingefärbte Rahmen (etwa auf der Tab-Übersicht) sowie etwas deutlichere Rundungen rund um die einzelnen Elemente. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das Ganze umgesetzt ist.

Das Material You-Design wurde schon in den Vorversionen von der Developer Preview bis zur Beta getestet – so wie bei Chrome üblich – und dürfte daher schon einigen Nutzern mit Lust auf experimentelle Features bekannt sein. Nun wird es für die finale Version ausgerollt, ist aber noch nicht vollständig umgesetzt. So gibt es im Browser bereits eine Reihe von funktionslosen Flags, mit denen sich das dynamische Design aktivieren lässt. Dieses passt die Farbgebung an das Hintergrundbild des Homescreens an.

» Google Chrome: Neue Seitenleiste kommt – Ergebnisse aus der Google Websuche direkt im Browser speichern

» Android 12 & Material You: Neues Design für Google Podcasts kommt bei ersten Nutzern an (Screenshots)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren