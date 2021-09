Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Leaks verraten Verkaufspreise und Verkaufsstart für Deutschland – alle bekannten Infos

Google wird schon bald die neuen Pixel 6-Smartphones offiziell vorstellen, die von Beginn auch in Deutschland verfügbar sein sollen – ganz im Gegensatz zum Pixel 5a. Nun wurden aus mehreren Quellen einige Details rund um den Verkaufsstart bekannt, von dem wir nun das mögliche Datum sowie die ungefähre Preisgestaltung für den europäischen Raum kennen.



Google macht aus den Pixel 6-Smartphones schon längst kein Geheimnis mehr, zeigt die beiden Geräte immer wieder und hat sogar große Werbekampagnen bereits anlaufen lassen. Doch mit konkreten Details zur Verfügbarkeit, dem Tag der Präsentation sowie den Verkaufspreisen hält man sich noch zurück. Aber weil auch an dieser Stelle wieder viele Vertriebspartner ins Spiel kommen, sickern vorab einige Details durch, bei denen es sich aber durchaus aus noch um Dummy-Werte handeln könnte.

Verkaufsstart

Laut internen Unterlagen von Einzelhändlern kommen die Pixel 6-Smartphones in Deutschland in der Kalenderwoche 42 oder der frühen KW 43 auf den Markt. Das wäre zwischen dem 18.10 und 24.10 bzw. zwischen dem 25.10 und 31.10. Bisher wurde international vom 28. Oktober gesprochen, sodass diese Zeitrahmen sehr gut passen würden. In jedem Fall sollten die Smartphones auch hierzulande von Beginn an ohne Verzögerung verfügbar sein.

Preisgestaltung

Gestern ist die Preisgestaltung durchgesickert, hinter der ihr aber noch große Fragezeichen setzen solltet. Das Pixel 6 soll schon ab 649 Euro und das Pixel 6 Pro ab 899 verfügbar sein. Das ist für die erwartete Leistung und die bisherige Tonlage sehr günstig und deutlich weniger als erwartet. Mehr dazu in diesem Artikel.

