Die meisten Nutzer dürften in den Sozialen Netzwerken ein Profilbild haben, das sie selbst, ein Hobby oder irgendeine persönliche Darstellung zeigt. Im Google-Konto sieht das ein bisschen anders aus, denn sehr viele Menschen besitzen kein Profilbild und werden je nach App mit einem Dummy-Icon oder dem eingefärbten Anfangsbuchstaben dargestellt. Das ist nicht unbedingt problematisch, aber auch nicht ganz so schön. Nun will Google dabei helfen, einen persönlichen Touch hereinzubringen.

Mit Google Illustrations lässt sich sehr leicht ein eigenes Avatar erstellen, das bei GMail, YouTube, Google Maps und einigen anderen Google-Diensten verwendet wird und an vielen Stellen für alle Nutzer sichtbar ist. Es handelt sich dabei aber nicht um ein eigenständiges Tool, sondern derzeit noch um einen Bestandteil der GMail-App für Android. Auch wenn das neue Profilbild überall sofort zu sehen ist, lässt es sich aktuell nur aus der GMail-App für Android heraus aufrufen.

Ihr müsst lediglich die GMail-App öffnen, dann auf das Nutzermenü (mit dem aktuellen Avatar) tippen und dann im Overlay noch einmal auf euer Avatar tippen. Schon landet ihr beim Profilbild-Wechsler, der neben der Upload-Möglichkeit nun auch das neue Google Illustrations enthält.









Mit Google Illustrations könnt ihr aus einer großen Anzahl von Bildern aus vielen Kategorien wählen und diese als Grundlage für das Profilbild verwenden. Das könnt ihr direkt übernehmen, oder es nach dem eigenen Geschmack anpassen. Wie ihr in obiger Animation sehen könnt, lässt sich etwa die Farbe des Hintergrunds, das Getränk und auch das Zusatz-Element anpassen. Je nach ausgewähltem interaktiven Bild ergeben sich schon für ein einzelnes Motiv unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Habt ihr die perfekte Kombination gefunden, kann das Ganze noch gezoomt werden, um sich möglicherweise nur auf einzelne Elemente oder Objekte zu fokussieren. Dadurch will man erreichen, dass jeder Nutzer ein mehr oder weniger einmaliges Profilbild verwenden kann und sich diese nicht mit vielen weiteren Kontakten überschneiden. In Zukunft möchte man diese Mini-App auch zu anderen Google-Produkten bringen und zusätzlich unter iOS und im Web anbieten.

