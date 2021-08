Pixel 5, Pixel 6 & Co: Kaum jemand nutzt ein Pixel-Phone – Google spielt auf dem Smartphone-Markt keine Rolle

Google wird in Kürze die neuen Smartphones Pixel 6 und Pixel 5a vorstellen, wobei man gerade bei den Flaggschiffen der sechsten Generation große Hoffnungen auf einen Erfolg hat – und der ist auch dringend nötig. Eine aktuelle Umfrage zeigt nun, dass Google im globalen Smartphone-Markt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. In Deutschland nutzt nur jeder Hundertste ein Pixel.



Gerade erst haben Marktforscher neue Zahlen veröffentlicht und Xiaomi an die Spitze des Smartphone-Marktes gehievt, sodass Samsung erstmals seit über einem Jahrzehnt vom Thron steigen musste. Und was der “Smartphone-Neuling” (Xiaomi wurde 2010 gegründet) schafft, visiert Google ebenfalls an – wird sich aber noch gedulden müssen. Leider bilden Marktforscher immer nur die Top5 mit den gleichen Namen ab, während alle anderen untere “weitere” zu finden sind. Das gilt auch für Google.

Leider veröffentlicht Google keine Verkaufszahlen und Marktforscher nennen nur relative Werte, sodass es kaum Anhaltspunkte für die Marktanteile der Pixel-Smartphones gibt. Erst kürzlich haben wir erfahren, dass die Verkaufszahlen trotz neuer Geräte gesunken sind – aber um wie viel? Eine neue Umfrage von Statista im Zeitraum eines Jahres zeigt, in welchen Ländern die Pixel-Smartphones am erfolgreichsten sind und wie weit sie im Markt verbreitet sind.

Den Teilnehmern der Umfrage wurde die einfache Frage gestellt, ob sie als primäres Gerät ein Google Pixel-Smartphone verwenden. Die Generation oder das Alter das Geräts spielt dabei keine Rolle und es war nach primärer Nutzung und nicht nach Besitz gefragt. Wer also ein altes Pixel in der Schublade hat und nun eine andere Marke nutzt, sollte mit “Nein” geantwortet haben. Aber wie viele haben mit “Ja” geantwortet?









In Deutschland haben nur 1,2 Prozent aller Befragten mit JA geantwortet – was dann den ungefähren Marktanteil der Pixel-Smartphones widerspiegeln sollte. Schlechter läuft es in dieser Top8 nur in Spanien. Viel besser läuft es im Heimatmarkt, denn in den USA nutzen immerhin 3,8 Prozent aller Befragten ein Pixel-Smartphones. Angesichts sehr hoher iPhone-Marktanteile in den USA ist das ein wirklich guter Wert. In Kanada läuft es sogar noch besser mit einem Anteil von 4,2 Prozent.

Im Durchschnitt ergibt sich aus diesen 8 aufgelisteten Ländern ein Anteil von 2,4 Prozent. Ich denke, damit kann Google in der aktuellen Form wirklich zufrieden sein. Ob das realistisch ist oder zu hoch bzw. zu niedrig gegriffen ist, lässt sich nur schwer einschätzen. Ihr müsst die Marktanteile der anderen Hersteller in Relation setzen, denn zumindest in Europa kann man schon mit 3,9 Prozent in die Top5 vorstoßen.

» Pixel 5a: Das vergessene Google-Smartphone – kommt es nach der Pixel 6-Ankündigung überhaupt noch?

» Pixel 5a: Googles neues Budget-Smartphone kommt in wenigen Tagen – Leak verrät alle Daten & Verkaufspreis

[Statista]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren