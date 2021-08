15 Jahre Google Trends: So haben sich die Interessen und Anfragen der Nutzer von 2006 bis heute geändert

Die Google Websuche ist für viele Menschen seit über zwei Jahrzehnten die erste Anlaufstelle für Informationen aller Art und damit auch ein sehr gutes Stimmungsbarometer bzw. Blick auf den Zeitgeist. Anlässlich des 15. Geburtstags von Google Trends blickt man nun zurück und vergleicht die populärsten Suchanfragen im Medienbereich von 2006 und 2021. Interessant, woran “wir” damals interessiert waren.



Google veröffentlicht am Ende jedes Jahres den Zeitgeist-Jahresrückblick, der viele Jahre lang mit Spannung erwartet wurde. Doch weil man um die Relevanz der Websuche-Statistiken weiß, hat man im Sommer 2006 das Tool Google Trends gestartet, mit dem jeder Nutzer die aktuell populärsten Suchabfragen abrufen kann und die Relevanz beliebiger Suchanfragen abfragen oder miteinander vergleichen kann. Wer sich ein wenig für Statistik und Zeitgeist interessiert, findet dort eine endlose Spielwiese.

Um zu zeigen, wie sich die Interessen der Menschen in den letzten 15 Jahren geändert haben, hat Google nun eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, in denen die populärsten Suchanfragen vom Juli 2006 mit Juli 2021 verglichen werden. Dabei konzentriert man sich auf den Medienbereich und vergleicht in den Bereichen der beliebtesten Schauspieler, TV-Shows, Videospiele sowie Songtexte. Die Daten beziehen sich auf die weltweiten Suchanfragen, sind aber wenig überraschend US-dominiert.

Vielleicht bin ich irgendwann stehengeblieben, aber ganz persönlich kann ich mit den Top5-Listen aus dem Jahr 2006 mehr anfangen als mit den aktuellen Trends. Möglicherweise geht es dem einen oder anderen Leser ähnlich – schaut euch einfach einmal die folgenden Statistiken an.

Viele weitere Statistiken findet ihr bei Google Trends, wo ihr natürlich auch regional filtern und nur die Top-Anfragen aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder beliebigen anderen Ländern abfragen könnt.

What were you doing in 2006? Maybe you were going through your emo phase. Maybe you were loving low rise jeans. Maybe you were mourning Pluto’s (temporary) demotion from planet to dwarf planet.

Maybe you were checking out these trends — and plenty of others — on Google Trends, which went live in the summer of 2006.