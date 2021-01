Google Websuche: Die mobilen Suchergebnisse erhalten ein neues Design – das hat sich geändert (Screenshots)

Die Google Websuche gehört zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens und ist so sehr etabliert, dass jede kleinste Änderung lange getestet werden muss, bevor es ausgerollt wird. Nun ist es wieder einmal soweit, denn Google hat ein neues Design für die mobile Websuche angekündigt, bei dem sich die Designer das Ziel gesetzt haben, die Nutzer nicht abzulenken, sondern die Konzentration auf die Inhalte zu lenken.



Googles Designer waren fleißig: Sie bringen nicht nur ein neues Google Lens-Logo in die Suchleiste, sondern haben nun auch die Darstellung der mobilen Suchergebnisse überarbeitet. Natürlich bleibt man der grundlegenden Struktur treu, sodass viele Nutzer vermutlich trotz bemerkter Änderung nicht sagen können, was sich genau geändert hat. Fangen wir also von oben an: Der Abstand zwischen dem Logo und dem Suchfeld wurde vergrößert, sodass auf die Schattierung verzichtet werden konnte.

Das neue Design

Die Darstellung der Knowledge Graph-Informationen wurde intensiv überarbeitet und einige Designelemente entfernt, sodass sich die Nutzer besser auf die Inhalte fokussieren können. Unterkategorien gibt es nun nicht mehr, stattdessen wurden sie durch die Filterchips ersetzt, die gleichzeitig etwas farbiger als bisher gestaltet wurden. Vom Titelbereich hat man sich ebenfalls verabschiedet und hat dies nun direkt in die Darstellung des Knowledge Graph-Tabs integriert.









Das alte Design

Oben seht ihr das alte bzw. für einige Nutzer noch-aktuelle Design zum Vergleich. Es zeigt sich, dass nicht nur die einzelnen Elemente angepasst wurden, sondern auch die Gesamtdarstellung: Die Schriftgröße wurde an einigen Stellen vergrößert, es wird vermehrt die Google-eigene Schriftart Google Sans verwendet und gleichzeitig wurden größere Abstände geschaffen. Durch die größeren Abstände konnte durch die eine oder andere Schattierung verzichtet werden, die die einzelnen Suchergebnisse und Inhalte bisher voneinander abgetrennt haben.

Außerdem wird nun die gesamte Displaybreite für die Suchergebnisse verwendet, statt links und rechts einen Abstand von einigen Pixeln zu verwenden. Gerade bei kleineren Displays kann das einen sichtbaren Unterschied machen. Dennoch ist jedes einzelne Suchergebnis nach wie vor in Karten verpackt, die sich vom hellgrauen Hintergrund abheben.

Weitere Details sowie einige Grundprinzipien zum neuen Design findet ihr im Google-Blog.

