Google Tasks: Listen werden nun als Tabs dargestellt – einfachere Navigation durch alle Aufgabenlisten

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks hätte ein riesiges Potenzial, das aufgrund merkwürdiger Einschränkungen allerdings kaum genutzt wird – darin sind sich viele Nutzer einig. Nun gibt es ein kleines Update für die Smartphone-Apps, das sich tatsächlich als sehr hilfreich erweisen und die Navigation vereinfachen kann: Listen werden nun als Tabs dargestellt und können von jeder Stelle aus aufgerufen werden.



Google Tasks kann seit langer Zeit Listen für Aufgaben anlegen, in denen diese einsortiert werden. Man könnte es mit Ordnern vergleichen, in denen diese Inhalte zur einfachen Kategorisierung abgelegt werden. Bisher war der Wechsel zwischen den einzelnen Listen mit mehreren Schritten verbunden, doch das ändert sich nun mit dem jüngsten Update. Die Listen wandeln sich in Tabs, die direkt zwischen dem Account-Bereich und den einzelnen Aufgaben dargestellt werden.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass diese Tabliste nicht nur die zuletzt genutzten Listen anzeigt, sondern auch horizontal scrollbar ist und somit weitere Kategorien zur Auswahl anbieten kann. Das ermöglicht den schnellen Wechsel, bietet aber noch keine Möglichkeit zum Verschieben einzelner Aufgaben von einer Liste zur anderen – wäre natürlich der nächste große Schritt. Es bietet sich an, möglichst nur eine Handvoll Listen zu pflegen und keine Listen-Bibliothek aufzubauen.

Das Update wird ab sofort ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 16 Tage bei allen Nutzern ankommen.

