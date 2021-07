Das Fuchsia Puzzle: Google verschenkt Puzzles an die Entwickler des neuen Betriebssystems – mit Botschaft

Nach jahrelanger Wartezeit hat Google kürzlich den sehr leisen Startschuss für Fuchsia gegeben, das derzeit auf die ersten Smart Displays ausgerollt wird. Abseits dessen bleibt Fuchsia aber nach wie von Mysterium, über dessen nahe und langfristige Zukunft nur spekuliert werden kann. Nun hat Google die eigenen Entwickler zum Release mit einem Geschenk überrascht, das passender kaum sein könnte: Ein Puzzle.



Fuchsia ist ein neues Betriebssystem, das nicht für eine spezielle Plattform oder Geräteklasse entwickelt wurde, sondern potenziell in sehr vielen Bereichen zur Anwendung kommen kann. Das ist bekannt, wurde von Google längst verkündet und wird wohl auch den zukünftigen Weg des Betriebssystems bzw. Kernels sein, der auch als Unterbau für große Produkte dienen kann. Leider hüllt sich Google in Schweigen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fuchsia-Entwickler selbst nicht so genau wissen, in welche Richtung das große Endprodukt gehen wird.

Um diese Unklarheiten zu unterstreichen und vielleicht auch damit zu spielen, hat man den Entwicklern hinter dem Betriebssystem nun ein ganz besonderes Geschenk gemacht, das vor wenigen Tagen bei eBay aufgetaucht ist: Ein Puzzle mit einem recht interessanten Motiv, das zu vielen Stunden Puzzle-Spaß einlädt. Es dürfte komplett in zwei Farbtönen gehalten sein und enthält sowohl das neue Fuchsia-Logo als auch jede Menge Botschaften, technische Komponenten sowie die Namen der beteiligten Entwickler.

Dass man keine Teile-Anzahl auf die Packung gedruckt hat, was bei einem Puzzle ja eigentlich Standard wäre, passt schon wieder sehr gut zum gesamten Fuchsia-Konzept: Viele Informationen veröffentlichen, aber mit wichtigen Details hinter dem Berg halten. Kann natürlich auch Zufall sein, aber auch auf dem Rest des Kartons gibt es Informationen zu entdecken.

Auf der Vorderseite bzw. dem Motiv des Puzzles kann man lesen wie in einem Buch, denn es sind sehr viele Namen, Projekte, technische Plattformen und zum Teil auch Botschaften untergebracht. Interessant wird es auf einer Seite, denn dort wird von einer “technological foundation” gesprochen, also einer wichtigen technischen Grundlage. Das unterstreicht meine ganz persönliche Spekulation, dass das selbst zu einem Kernel-Tausch von Android und Chrome OS führen könnte.

The wordmark and air-flow visual motif featured on this puzzle are part of Fuchsia’s new brand system. The style is a nod to the artistry of the technological foundation we are building together.