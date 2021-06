Google+: Zwei Jahre nach der Einstellung sorgt das Netzwerk in der Telefon-App für Probleme (Screenshots)

Viele unserer Leser werden sich noch an Google+ erinnern, das vor über zwei Jahren unter dem Protest der treuen Nutzer eingestellt wurde. Eigentlich sollte das Netzwerk längst in Vergessenheit geraten sein, aber in mindestens einer populären Google-App ist es weiterhin präsent und sorgt dadurch dafür, dass ein Feature nicht genutzt werden kann. Bei Google hat das offenbar zwei Jahre lang niemand bemerkt.



Google+ wurde vor knapp zehn Jahren gestartet und war vom Start weg als Kernprodukt konzipiert, das in den Monaten nach dem Launch in zahlreiche weitere Produkte integriert wurde. Allerdings verlor Google recht schnell das Interesse, das Netzwerk plätscherte vor sich her und Anfang 2019 wurde dann endgültig der Stecker gezogen. Einen Rückblick bzw. Nachruf nach der damaligen Einstellung findet ihr bei Interesse in diesem Artikel.

Nun wurde noch ein Bestandteil von Google+ in der Google Telefon-App entdeckt. Dort gibt es das Nearby-Feature, mit dem sich ein öffentliches Telefonbuch durchsuchen lässt. In den Detaileinträgen finden sich dort sehr häufig Links zum Google+ Profil des Business-Eintrags. Doch weil Google+ bekanntlich eingestellt wurde, wird nur obige Meldung ausgeliefert. Man hätte das Ganze schon vor langer Zeit durch einen Google Maps-Link ersetzen müssen, hat dies aber versäumt.

Das spricht nicht unbedingt für Google interne Organisation und erst recht nicht für dieses Feature, dessen Problematik seit über zwei Jahren nicht aufgefallen ist. Gut möglich, dass das nun durch die Medienberichte geändert wird.

» Google Reader: Comeback des populären Feedreader? Chrome Canary erhält neuen Bereich für RSS-Feeds

» Google Telefon: Caller ID wurde ausgebaut – Name und Telefonnummer lassen sich nun sogar laut vorlesen

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren