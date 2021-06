Pixel Watch: Googles neue Smartwatch kommt bald – oder nicht? Warum es auch 2021 eng werden könnte

Fans der Pixel-Smartphones warten seit Jahren auf eine Pixel Watch, die trotz hartnäckiger Gerüchte niemals Wirklichkeit geworden ist. Dieses Jahr wird sich das endlich ändern und das Gadget für das Handgelenk auf den Markt – oder etwa nicht? Der Neustart von Wear OS würde eine Pixel Watch nahezu unumgänglich machen, aber dennoch sieht es nach aktuellem Stand eher schlecht aus.



Die Pixel Watch entwickelt sich langsam zur Vaporware, auch wenn die Definition aufgrund einer fehlenden Ankündigung nicht unbedingt korrekt ist. Mindestens seit 2017 warten Fans der Pixel-Smartphones auf eine Smartwatch aus dem Hause Google, die eine perfekte Ergänzung zu den Smartphones sein könnte. Doch mittlerweile ist die Pixel Watch mit dem ominösen Pixel Ultra zu vergleichen, das jedes Jahr in der Gerüchteküche auftaucht, aber überhaupt nicht existiert.

Auch rund um die Pixel Watch gab es immer wieder Gerüchte, sogar vermeintliche Leaks. Diese haben sich niemals bewahrheitet, doch im vergangenen Jahr wurden sie aus zuverlässiger Quelle bestätigt: Google soll tatsächlich seit mindestens drei Jahren an einer Smartwatch arbeiten, das Projekt aber immer wieder verschoben bzw. die Prototypen aus diversen (nicht bekannten) Gründen dann doch nicht in die Produktion schicken.

Böse Zungen würden behaupten, dass die jährliche Absage der Pixel Watch mit den Schwächen von Wear OS in Verbindung steht und man einfach kein perfektes Smartwatch-Feeling erzeugen konnte. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber dieses Problem sollte sich in diesem Jahr durch einen hoffentlich gelungenen Wear OS-Neustart in Luft auflösen. Aber es bringt auch weitere Stolpersteine mit sich, die die Uhr erneut verhindern könnten.









Ein Leak, sonst nichts

Das Pixel-Jahr hat für Fans sehr gut begonnen, denn Leaks rund um die kommenden Smartphones drangen schon sehr früh an die Öffentlichkeit, es gab bereits die neuen günstigen Pixel Buds-Kopfhörer und auch die Pixel Watch ist wieder aufgetaucht. Anfang April gab es einen umfangreichen Leak zur Pixel Watch, der aus sehr vielen Renderbildern sowie Videos bestand und das vermeintlich finale Produkt zeigen sollte. Ein etwas späterer Leak bestätigte diese Bilder, trug aber nichts neues bei. Hier geht es zum Leak.

Das war dann aber nicht nur der erste, sondern auch der letzte Leak rund um die erste Pixel Watch. In den folgenden zweieinhalb Monaten gab es zahlreiche Leaks rund um Pixel 5a, Pixel 6, Pixel Foldable sowie Pixel Buds A und Pixel Stand – aber nicht zur Pixel Watch. Die Smartwatch ist aus der Gerüchteküche verschwunden und abgesehen vom gerne laut polternden Leaker Jon Prosser hätte es in diesem Jahr gar keine Pixel Watch-Gerüchte gegeben. Auf der anderen Seite lag Prosser, nach allem was bekannt ist, mit seinen Prognosen zu den kommenden Pixel-Smartphones richtig.

Die Pixel Watch wird wieder unwahrscheinlicher

Die erste Euphorie ist schon wieder verflogen und während sich die Bilder der kommenden Pixel-Geräte immer weiter festigen, gibt es keine Spur von der Pixel Watch. Weil sie wohl im Herbst auf den Markt kommen könnte, wäre es nun langsam an der Zeit für die ersten handfesten Leaks. Ich sehe keinen Grund, warum es Google ausgerechnet bei der Smartwatch gelingen sollte, die undichten Stellen zu stopfen und Leaks zu verhindern. Noch dazu in einem Markt, in dem man zum ersten Mal selbst unterwegs ist – Fitbit zähle ich noch nicht dazu.

Könnte Samsung eine Pixel Watch verhindern?

Aber es sind nicht nur die mangelnden Leaks, sondern auch die kommende Konstellation am Smartwatch-Markt: Google arbeitet für den Wear OS-Neustart Hand in Hand mit Samsung, wobei die Südkoreaner wohl eher den Hardware-nahen Part übernehmen. Samsung wirft sein eigenes Betriebssystem zugunsten der Google-Plattform über Bord und hofft natürlich darauf, möglichst viele Smartwatches verkaufen zu können. Wenn Google ebenfalls von Beginn an eine Smartwatch auf den Markt bringt, könnte das den Verkaufszahlen schaden. Eine freundschaftliche Konkurrenz-Klausel zwischen den beiden Unternehmen halte ich für nicht unwahrscheinlich.

Schon am Montag wird Samsung die Galaxy Watch 4 vorstellen, die wohl für einige Monate die einzige Smartwatch mit dem neuen Wear OS sein dürfte.









Fitbit als Rettung?

Aber Google hat bekanntlich viele Arme und hat erst vor wenigen Monaten die Übernahme von Fitbit abgeschlossen. Schon bei der ersten Ankündigung des Wear OS-Neustarts hatte man kommende Fitbit-Smartwatches mit dem Betriebssystem in Aussicht gestellt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es war ein eindeutiges Signal dafür, dass auch aus dem Hause Google Geräte auf den Markt kommen werden, die vom neuen Wear OS profitieren sollen.

Und so wäre es gut möglich, dass die erste “Pixel Watch” unter einem anderen Markennamen verkauft wird. Die Fitbit-Übernahme wurde zwar erst im Januar abgeschlossen, aber die enge Kooperation mit dem Hersteller begannen spätestens im Oktober 2019, sodass Google bei allen kommenden Fitbit-Smartwatches bereits die Finger im Spiel gehabt hat. Die im Herbst erscheinenden Geräte sind somit auch die ersten Google-Smartwatches. Sie sind genauso “Googley” wie es die Nest-Geräte sind.

Um also die Frage zu beantworten, ob in diesem Jahr eine Pixel Watch auf den Markt kommt: Ich rechne eher mit NEIN. Man kann es nun strategisch erst einmal mit einer Fitbit Watch probieren und vielleicht im nächsten Jahr eine “Pixel Watch by Fitbit” oder Ähnliches auf den Markt bringen, um der derzeit schwächelnden Tochtermarke zu neuem Ruhm zu verhelfen.

