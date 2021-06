Pixel 5a: Googles neues Smartphone soll im August starten – Pixel 4a 5G-Kopie wohl nicht in Deutschland

Derzeit befinden sich bis zu vier neue Google-Smartphones in der Pipeline, die noch in diesem Jahr angekündigt und auf den Markt gebracht werden sollen. Den Beginn wird das Pixel 5a machen, das tatsächlich auch Ende Juni noch eine große Unbekannte zu sein scheint – aus guten Gründen. Nun will eine gut informierte Quelle erfahren haben, dass das neue Smartphone im August angekündigt werden und in den Verkauf gehen soll.



Google wird in diesem Jahr zwei neue Pixel 6-Smartphones auf den Markt bringen, vermutlich erst im Dezember mit einem Pixel Foldable nachlegen und zuvor noch das Pixel 5a auf den Markt bringen. Nun will eine gut informierte Quelle bei Bloomberg erfahren haben, dass das Pixel 5a im August angekündigt und direkt darauf in den Verkauf gebracht werden soll. Das würde sich mit Googles damaliger Aussage decken, das Pixel 5a zu ähnlicher Zeit wie das letztjährige Modell ankündigen zu wollen. Allerdings war bisher unklar, ob man sich damit auf das Pixel 4a oder Pixel 4a 5G bezogen hatte.

Google Pixel fans, this summer is for you. Expect the Pixel 5a, the company’s next-generation, lower-cost handset, to be announced and released in August.

Das Pixel 5a könnte enttäuschen

Es zeichnet sich ab, dass das Pixel 5a nur ein aufgefrischtes Pixel 4a 5G ist, denn Google wird kaum Entwicklungszeit in dieses eigentlich wichtige Budget-Smartphone gesteckt haben. Dafür spricht auch, dass das Smartphone sehr wahrscheinlich nur in den USA und Japan auf den Markt kommen wird. Glaubt man bisherigen Gerüchten, denen niemand bisher widersprechen konnte, wird dies dauerhaft und nicht nur temporär der Fall sein. In Europa könnten wir das Smartphone also überhaupt nicht zu Gesicht bekommen.

