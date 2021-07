Pixel 5a: Alles was über das neue Google-Smartphone bekannt ist – Spezifikationen, Design & Verkaufsstart

Das Jahr 2021 ist schon wieder zur Hälfte vorbei und es stehen noch vier neue Pixel-Smartphones vor der Tür, auf die wir uns in den nächsten Monaten freuen dürfen – als erstes natürlich das Pixel 5a. In den letzten Tagen sind neue Informationen rund um das kommende Google-Smartphone aufgetaucht, die sowohl die Spezifikationen als auch die Preisgestaltung und den möglichen Verkaufsstart verraten.



Googles Budget-Smartphones der a-Serie erfreuen sich vergleichsweise großer Beliebtheit und haben der gesamten Pixel-Reihe einen Schub verpasst, doch in diesem scheint Google keine großen Hoffnungen auf das kommende Smartphone zu haben. Schon vor einigen Tagen hatten wir euch anhand aller bekannten Fakten berichtet, dass das Pixel 5a ein Pixel 4a 5G-Klon sein wird und somit nicht mehr als eine Neuauflage des strategisch merkwürdigen 2020er-Smartphones ist – dafür aber zu einem besseren Preis.

Unter der Haube befinden sich die exakt gleichen Komponenten wie beim Smartphone des vergangenen Jahres und weil man praktisch nur den Karton neu drucken muss, gibt es bis heute keine Fotos, Renderbilder oder sonstige Leaks vom neuen Gerät – was zu diesem Zeitpunkt für ein Google-Smartphone höchst ungewöhnlich ist. Hier einmal die bisher erwarteten und mit ziemlicher Sicherheit realen finalen Spezifikationen:

Obiger Tweet bestätigt das Ganze noch einmal und bisher ist es keinem Leaker gelungen, andere Spezifikationen zu erhalten oder diese zu bestätigen – was ich wiederum etwa einen Monat vor dem Start eher als Bestätigung sehen würde. Und damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, der uns vor wenigen Tagen von Bloomberg verraten wurde und sich mit den von Google veröffentlichten Informationen zu einem “Smartphone zum gleichen Zeitpunkt wie im vergangenen Jahr” deckt:

Google Pixel fans, this summer is for you. Expect the Pixel 5a, the company’s next-generation, lower-cost handset, to be announced and released in August.