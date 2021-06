Google Fotos: Navigation wird schon wieder umgebaut – geteilte Inhalte werden sichtbarer (Screenshots)

Die Navigation innerhalb von Google Fotos wurde in letzter mehrfach umgebaut und vom Smartphone bis zum Desktop angepasst – allerdings nicht immer zum Vorteil der Nutzerfreundlichkeit. Nun gibt es offenbar den nächsten Umbau, der einen neuen Tab an den unteren Rand der Android-App bringt und einen direkten Aufruf des Teilen-Bereichs ermöglicht. Tatsächlich ist dieser derzeit sehr gut versteckt.



Google Fotos dürfte sich auch deswegen so großer Popularität erfreuen, weil die sehr einfach zu bedienen ist und sich wie eine echte Galerie-App anfühlt. Der im vergangenen Jahr begonnene Umbau der Navigation kratzt allerdings gefährlich an diesem Vorteil, denn für viele Dinge muss man sich nun durch einzelne Bereiche hangeln und lange suchen. Dass die Navigation zwischen Smartphone und Desktop vollkommen unterschiedlich ist, macht das nicht besser.

Nun taucht bei vielen Nutzern ein vierter Tab am unteren Rand der Android-App auf, hinter dem sich der Teilen-Bereich befindet. Dort findet ihr eine Auflistung aller geteilten Inhalte, so wie im Browser auch unter dieser URL verfügbar ist. Um diesen Bereich auf dem Smartphone aufzurufen, musste man bisher auf die Sprechblase oben links neben dem Google Fotos-Schriftzug tippen (rechter Screenshot). Das dürfte vielen Nutzern sicherlich gar nicht aufgefallen sein, dass sich dort ein Button befindet. Vor allem nicht, seitdem die Suchleiste am oberen Rand verschwunden ist.

Der Rollout des vierten Tabs scheint sehr langsam zu verlaufen und vielleicht entscheiden sich die UI-Designer auch noch einmal anders. Dass sich etwas tut und an der entstandenen Unübersichtlichkeit geschraubt wird, ist aber auf jeden Fall eine gute Sache.

