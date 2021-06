Google Fit: Änderungen beim Fitnesstracking – ältere Datensätze von Dritt-Apps werden in 30 Tagen gelöscht

Die Fitnessplattform Google Fit dürfte vor großen Umbauten stehen und aufgrund der Fitbit-Übernahme vielleicht auch von der Einstellung bedroht sein. Doch nun gibt es erst einmal eine kleine Anpassung, die vor allem Nutzern mit aktiv verbundenen Drittanbietern auffallen können: Aufgrund von internen Umstellungen einiger Werte werden in Kürze ältere Daten gelöscht.



Google Fit kann nicht nur selbst Daten über das Smartphone oder die Smartwatch sammeln, sondern über diverse Schnittstellen auch mit anderen Apps und Geräten zusammenarbeiten. Dadurch kann sich ein recht genaues Bild ergeben, das Google Fit teilweise selbst darstellen oder auch einfach nur die Daten der anderen Apps im Google-Konto speichern kann. Nun wurde allerdings eine Änderung bei der Erfassung zurückgelegter Strecken und verbrauchter Kalorien vorgenommen.

We’ve changed how Cumulative distance and Calories consumed are calculated “to make it easier for other apps to connect to Google Fit. Those data types are used to calculate more detailed metrics for some activities.

Data added to these types prior to this change is no longer compatible with Google Fit. As a result, this data will be deleted from your account in 30 days.