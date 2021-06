Amazon: Das sind die Angebote zum Prime Day – Fire Tablets, Echo Smart Speaker und Display, Fire TV & mehr

In drei Tagen startet der Amazon Prime Day und langsam wird es für alle interessant, die schon mit den Hufen scharen. Nachdem schon seit einigen Tagen Rabatte rund um Amazon Music angeboten werden, hat Amazon nun die ersten Aktionen rund um die eigenen Produkte verraten. Weil diese grundsätzlich auch für Google-Nutzer interessant sind, zeigen wir euch, welche Rabatte es ab Montag auf Echo Smart Speaker, Smart Displays, Fire TV und Fire Tablets sowie die Abo-Dienste gibt.



Am Montag startet der Amazon Prime Day, der in diesem Jahr wie gewohnt vor der gefühlten Sommerpause stattfindet und eine Flut an Aktionen aus allen Bereichen bringen wird. Nun hat Amazon bereits verraten, mit welchen Rabatten auf die eigene smarte Hardware zu rechnen ist. Es sind die üblichen Verdächtigen darunter, auf die viele interessierte Nutzer aber sicherlich warten dürften. Viele weitere Angebote folgen dann am Montag

Aktionen auf Echo Smart Speaker & Displays

Bis zu 60 Prozent Rabatt auf Echo-Geräte:

Aktionen auf Fire Tablets

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Fire Tablets:

Aktionen auf Fire TV

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Fire TV-Geräte:









Aktionen auf Abo-Dienste

Um diese Aktionen nutzen zu können, benötigt ihr ein Amazon Prime-Abo, das ihr schon jetzt abschließen und innerhalb der nächsten 30 Tage ohne zusätzliche Kosten testen könnt. Wer rechtzeitig kündigt, kann den Prime Day und alle weiteren Vorteile mitnehmen.

Echo Dot Smart Speaker + 6 Monate Amazon Music



