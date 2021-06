Hey Google: Immer mehr Geräte erhalten einen Google Assistant Button – Verbreitung nimmt sprunghaft zu

Der Google Assistant ist für sehr viele Menschen ständig erreichbar und lässt sich sehr leicht per Sprachbefehl oder Touch auf ein Display aufrufen. Dennoch dürfte Google nun daran arbeiten, den Assistenten noch präsenter zu machen, in dem dieser an den wichtigsten Geräten einen eigenen Button enthält. Diese Entwicklung hat schon vor längerer Zeit begonnen und findet derzeit mit Android und Chrome OS ihren Höhpeunkt.



Der Google Assistant gehört zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens und ist auf sehr vielen Geräten zu finden, sodass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sich immer ein virtueller Assistent “im Raum befindet”. Sei es auf einem Smart Speaker, Smart Display, auf der Smartwatch, dem Smartphone, im Auto oder direkt im Ohr. Sagt man “Hey Google”, wird sich immer eines oder mehrere dieser Geräte melden. Das ist bequem, aber offenbar nicht genug Präsenz.

Smart Home und als Knopf im Ohr

Ohne dass es wirklich bemerkt wurde, hat Google in letzter Zeit dafür gesorgt, dass sich die Google Assistant-Buttons auf diversen Geräten verbreiten und dieser somit präsenter als jemals zuvor wird: Das beginnt natürlich bei den Smart Speakern und Smart Displays, geht aber auch weiter über den Smart TV, bei dem sich der Google Assistant-Button auf der Fernbedienung befindet. Das sind dann schon drei Geräte, die sich in vielen Haushalten befinden und sich vollständig um den Assistenten drehen.

Weiter geht es mit dem Knopf im Ohr: Auf den Pixel Buds-Kopfhörern ist der Google Assistant nur einen Tap auf den Earbud entfernt. Einfach antippen und schon steht der Assistent zur Verfügung. Alles verfügt über Wege, den Assistenten ohne die (manchmal lästigen) Worte “Hey Google” sagen zu müssen. Aber das ist noch längst nicht alles.









Sogar im Auto!

Google und Fiat haben kürzlich den Fiat 500 in der Google-Edition vorgestellt, den viele zuerst für einen Aprilscherz gehalten haben, der aber tatsächlich so auf den Markt kommen wird. Und was soll man sagen? Selbst dort hat der Google Assistant einen eigenen Knopf auf dem Lenkrad. Der Mikrofon-Knopf zur Sprachsteuerung oder Telefonie ist zwar fast schon Standard, aber dort es ist dediziert ein Google Assistant-Button.

Das Assistant-Design geht weiter über die Sitze, die die typischen bunten Google-Kreise enthalten und auch von außen möchte man ordentlich Werbung für den mitfahrenden Assistenten machen: Direkt über dem Seitenblinker befindet sich ein Badge mit dem Google Assistant-Logo und dem Schriftzug “Hey Google”. Wäre doch ein witziger Effekt, wenn Spaziergänger einen Außen-Assistenten hätten – der aber sicherlich beim Besitzer nicht ganz so gut ankommt 😉

Doch bei den Smart Speakern, Smart Displays, Smart TVs, den smarten Kopfhörern und den Autos ist noch längst nicht Schluss. Der größte Schritt steht vielleicht noch bevor und wird auf den beiden meistgenutzten digitalen Geräten vorbereitet: Smartphones und Notebooks.









Chromebooks

Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass die Chromebooks sehr wahrscheinlich den ALT-Button verlieren werden, denn alle dafür notwendigen Vorbereitungen werden mit den kommenden Versionen getroffen. Doch Google wird diesen Button nicht verabschieden um die Leertaste zu verlängern, sondern Platz für einen neuen Button auf den Chromebooks zu schaffen. Es gibt zwar absolut keine Hinweise auf einen solchen Google Assistant-Button für Chromebooks, aber anders kann ich mir das vor allem durch die zahlreichen weiteren beschriebenen Entwicklungen in diesem Artikel nicht erklären.

Würde auch sehr gut dazu passen, dass man den EVERYTHING-Button bis heute nicht für den Assistenten nutzt. Und nicht vergessen: Auch Apple und Microsoft haben “ihre” Buttons auf den Tastaturen verewigt, während Google bei Chromebooks bisher nur die CAPS LOCK-Taste geopfert hat.

Android-Smartphones

Und nun zum meistgenutzten digitalen Gerät überhaupt – das Smartphone. Mit Android 12 hat sich Google vom umfangreichen Power-Menü verabschiedet und wird dieses vollständig durch den Google Assistant ersetzen. Entsprechende Screenshots kursieren seit längerer Zeit und mit der Beta 2 hat man das Ganze bereits eingeführt. Das bedeutet, dass der Power-Button – der sich als einer der letzten Hardware-Buttons auf JEDEM Smartphone befindet – zum Google Assistant-Button wird.

—

Ob ein Google Assistant-Button wohl noch an weiteren Stellen bzw. Geräten auftauchen wird? Eine Tendenz dazu ist sehr stark erkennbar und ich halte es für recht wahrscheinlich, dass wir auch auf den neuen Wear OS-Smartwatches einen separaten Assistant-Button sehen werden.















