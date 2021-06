Chrome OS Phone Hub: Fotos vom Android-Smartphone auf das Chromebook übertragen – ohne Google Fotos

Mit dem Start des Phone Hub hat Google kürzlich eine erste Brücke zwischen Android und Chrome OS geschaffen, die die Anbindung des Smartphones an das Chromebook ermöglicht. Dessen Möglichkeiten sollen sukzessive ausgebaut werden und nun gibt es einen Hinweis auf eines der wohl praktischsten Features überhaupt: Fotos aus der Smartphone-Galerie sollen sich direkt am Chromebook abrufen lassen.



Es mag viele Gründe zur Verbindung eines Smartphones mit dem Desktoprechner geben, aber die Übertragung von Dateien – allen voran Fotos – dürfte zu den meistgenutzten Aufgaben gehören. Google hat für den Geräte-übergreifenden Zugriff auf Bilder bisher vor allem auf die Cloud und Google Fotos gesetzt, das aber nicht immer die beste Lösung ist. Der Chrome Phone Hub soll schon sehr bald eine Alternative anbieten und Bilder direkt zwischen den beiden Geräten übertragen können.

In einem Feature Request wird nun ein experimentelles Flag beschrieben, das zwar noch nicht freigeschaltet ist, dessen Funktionalität aber schon jetzt selbsterklärend ist:

Camera Roll in Phone Hub:

Enables the Camera Roll feature in Phone Hub, which allows users to access recent photos and videos taken on a connected Android device.