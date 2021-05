Pixel 5a, Pixel 6 & Pixel Foldable: Geleakte Roadmap verrät Details über alle neuen Google-Smartphones

Das Smartphone-Jahr könnte auch in diesem Jahr wieder sehr interessant werden – auch bei Google: Das Unternehmen wird 2021 nicht nur das Pixel 5a sowie das Pixel 6 vorstellen, sondern nach vor einiger Zeit geleakten Plänen noch zwei weitere Smartphones in der Hinterhand haben: Die damalige Roadmap, die aufgrund langfristiger Planungen auch heute noch Relevanz hat, spricht von gleich vier Smartphones für das Jahr 2021. Eine aktuelle Betrachtung der damaligen Liste.



Google ist seit bald zehn Jahren im Smartphone-Business tätig und bringt eigene Geräte auf den Markt, zuerst unter dem Markennamen Nexus und seit 2016 unter der damals neu geschaffenen Marke Pixel. Das Portfolio der Pixel-Smartphones wurde immer weiter ausgebaut und steht derzeit bei 2,5 verschiedenen Geräten: Die stets im Herbst vorgestellte große Generation, seit 2019 die günstigeren a-Ableger und 2020 kam mit dem Pixel 4a 5G ein Gerät dazu, das beiden Gruppen zugeordnet werden könnte.

Folgt Google den gewöhnlichen Zeitplänen, die schon im vergangenen Jahr aufgrund der natürlich nicht prognostizierbaren Coronavirus-Pandemie durcheinandergewürfelt wurden, sollte im Mai der diesjährige a-Ableger präsentiert werden. Doch wie wir mittlerweile wissen, wird das nicht der Fall sein. Weil sich ein Komponenten-Engpass aber deutlich besser prognostizieren lässt, ist es gut möglich, dass man schon damals damit rechnete und das Pixel 5a ohnehin für einen späteren Zeitpunkt eingeplant hat.

Neben den obligatorischen Geräten Pixel 5a und Pixel 6 ist auch von einem Foldable die Rede. Das wäre nicht weiter überraschend, wenn da nicht noch ein weiteres Gerät wäre. Entweder erweitert Google das Portfolio in eine weitere Richtung oder eines der drei Geräte erhält einen zusätzlichen Ableger.









Die vier Geräte auf der Roadmap werden nicht mit ihren finalen Produktnamen geführt, sondern nur mit Codenamen gelistet, sodass es nicht möglich ist, diesen ein spezifisches Gerät zuzuordnen. Es handelt sich um barbette, raven, oriole und passport. Weil mittlerweile aber einige Monate vergangen sind, sind die folgenden Zuordnungen mittlerweile nahezu als gesichert zu betrachten.

Barbette – Pixel 5a

Bei Barbette soll es sich laut der Beschreibung um ein “Mittelklasse-Smartphone” handeln, was in erster Linie dem Pixel 5a zugeordnet werden kann. Passt natürlich perfekt zum Pixel 5a, das ja wahrscheinlich ein Pixel 4a 5G-Klon sein soll und somit nicht unbedingt als Budget-Phone bezeichnet werden kann. Interessantes Detail, das erst durch die mittlerweile bestätigte Verschiebung relevant wird: In dem Dokument wird der Release des Smartphones mit “Sommer 2021” angegeben – und das ist bei Google normalerweise der August. Die Verschiebung war offenbar schon eingeplant.

Raven und Oriole – Pixel 6

Während der Release eines Pixel 5a alles andere als sicher ist, darf die künftige Existenz eines Pixel 6 schon jetzt als in Stein gemeißelt angesehen werden. Die beiden Codenamen werden im Duo genannt, sodass es sich wohl um nur ein Modell und ein Ableger handelt. Möglicherweise also das Pixel 6 und ein Pixel 6 XL. Bis vor kurzem wäre das nicht weiter überraschend, aber weil es kein Pixel 5 XL gegeben hat und das Pixel 4a 5G nicht als solches betrachtet werden kann, wäre es schon wieder ein sehr kurzfristiger Strategiewechsel. Dieser ist aber durchaus sinnvoll.

Passport – Pixel Foldable

Google wird unter dem Codenamen “passport” ein Foldable Smartphone auf den Markt bringen. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben schon seit langer Zeit an dieser Technologie. Weil sich diese Geräteklasse ganz langsam aber sicher etabliert, die gröbsten Probleme behoben sind und auch Android schon seit längerer Zeit darauf angepasst ist, wäre das keine große Überraschung. Die größte Frage ist, WANN es erscheint und nicht, OB es erscheint. Und wird es “Pixel Fold” oder “Pixel 6 Fold” oder ähnlich heißen?

Aus meiner Sicht ist es allerdings fraglich, ob sich Google mit einem faltbaren Pixel einen Gefallen tun würde. Die Geräte sind derzeit noch deutlich teurer als normale Smartphones und schlagen genau in die Kerbe, die als Schwachstelle der Pixel-Serie angesehen wird. Aber vielleicht haben Googles Bastler ja eine ganz neue Form inklusive Killer-Applikationen entwickelt. In dem noch etwas nischigen Markt wären dann zumindest hohe Marktanteile vorstellbar.









Natürlich kann sich eine Roadmap jederzeit ändern und es war schon im Herbst nicht bekannt, wie alt diese ist. Allerdings hat Hardware eine sehr lange Vorlaufzeit und Produkte können nicht ganz so leicht verschoben oder vollständig umgeworfen werden. Gerade die Pixel-Linie dürfte für Google nicht unbedingt ein großer Gewinnbringer sein, sodass eine endlose Sackgassen-Entwicklung nur subventioniert werden könnte. Bisher hatte sich geleakte Roadmaps außerdem als zuverlässig erwiesen.

Wir dürfen also gespannt sein, was das Jahr 2021 an Pixel-Smartphones bereithalten wird. Pixel 6 und ein a-Pixel sind ohne Frage gesetzt – auch wenn hinter der Ausstattung und den Release-Daten noch große Fragezeichen sind. Die größeren Fragezeichen sind noch hinter dem vermeintlichen Pixel 6 XL sowie einem Pixel 6 Foldable, von dem bis auf wenige Gerüchte bislang noch nichts bekannt ist. Sollte es tatsächlich 2021 erscheinen, würde es sicherlich noch große Foldable-Neuerungen in Android 12.

Und wenn man den von den Dächern pfeifenden Spatzen glauben darf, wird es schon bald auch neue Pixel Buds A-Kopfhörer sowie die lange erwartete Pixel Watch geben. Und mit ganz viel Fantasie könnte man sogar davon ausgehen, dass erstmals seit über fünf Jahren ein neues Google-Tablet vor der Tür steht: Erst vor wenigen Tagen wurde ein großes Update für Android-Tablets angekündigt.

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden und mit ziemlicher Sicherheit wird es in den nächsten Wochen weitere Leaks mit konkreten Informationen geben.

