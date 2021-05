Chrome OS kommt im Massenmarkt an: Chromebooks überholen Windows & Mac; Verkäufe fast verdreifacht

Googles Betriebssystem Chrome OS scheint nach vielen Jahren den Sprung aus der Nische in den Massenmarkt zu schaffen – und das nicht nur in den USA. Kürzlich wurde bekannt, dass die Verkaufszahlen der Chromebooks im Pandemie-Jahr 2020 regelrecht explodiert sind und nun zeigen aktuelle Zahlen aus dem 1. Quartal ein ebenso starkes Wachstum.



Google Chrome OS hat gerade erst den zehnten Geburtstag gefeiert und man hätte sich wohl kein besseres Geschenk als die folgenden Zahlen wünschen können: Marktforscher zeigen, dass der Anteil an den globalen Computerverkäufen innerhalb eines Jahres fast verdreifacht wurde. Chromebooks konnten schon im gesamten Pandemie-Jahr 2020 stark wachsen und haben diesen Trend auch im ersten Quartal des Jahres 2021 forgesetzt – allerdings nicht mehr ganz so stark wie in den Monaten zuvor.

Während Desktop-Computer um gut 53 Prozent zulegen konnten, halten Chromebooks bei einem Wachstum von 275 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch alle anderen Kategorien konnten weiter zulegen und dürften das wohl auch in den nächsten Monaten tun – Home Office sei Dank. Marktführer im Bereich der Chromebooks ist übrigens HP mit 36,4 Prozent, gefolgt von Lenovo mit 18,6 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Lenovo, Acer, Samsung und Dell.

[TechCrunch]















