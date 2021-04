Google Pay: Die neue Android-App erhält viele neue Features – Aktionen, Coupons, ÖPNV-Tickets und mehr

Vor einigen Monaten wurde die neue Google Pay-App gestartet, die den Schwerpunkt der Plattform sehr weit verschiebt und das mobile Bezahlen fast schon in den Hintergrund rücken lässt. Bisher ist die App noch nicht international verfügbar, aber nun erhält sie ein großes Update, das den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzt: Mehr Shopping und mehr Kontrolle über die gesamten Finanzen.



Das neue Google Pay steht derzeit nur in den USA zur Verfügung, wird aber früher oder später sehr wahrscheinlich auch im Rest der Welt starten. Dementsprechend ist die Entwicklung der App auch hierzulande interessant, um zu sehen, woran Google Pay arbeitet und was vielleicht auch die Konkurrenz anbieten könnte.

Gutscheine und Coupons

Bei Google Pay steht mittlerweile nicht nur das Bezahlen, sondern vor allem das Shopping im Mittelpunkt. Nun gibt es bei den ersten Stores (Target und Safeway) eine Auflistung von Aktionen und Coupons. Diese werden direkt in der App angezeigt und als Nutzer wird man über aktuelle Aktionen informiert, wenn man sich in der Nähe eines teilnehmenden Geschäfts befindet.

Fahrkarten kaufen

Ein Thema, das gerade erst bei Google Maps Einzug gehalten hat: Mit Google Pay lassen sich nun direkt Fahrkarten kaufen, diese per NFC auslesen oder auch in visueller Form am Handydisplay vorzeigen. Funktioniert nur bei einigen Verkehrsunternehmen in den USA und dürfte wohl international aufgrund der zahlreichen verschiedenen Verbünde und Tarife nicht so leicht ausrollbar sein.









Finanzieller Überblick

Google Pay hat sich das Ziel gesetzt, langfristig die gesamten Finanzen der Nutzer abzuwickeln. Das bringt zwar Datenschutzprobleme mit sich, ist aber der Weg, den man sich vorgenommen hat. Vom Onlinebanking über die eigene Kreditkarte bis hin zur Anbindung an bestehende Zahlungs-Infrastruktur hat man schon vieles probiert. Weil bereits einige Datenquellen bereitstehen, gibt es für diese nun eine neue Suchfunktion.

Mit dieser Suchfunktion ist es möglich, Transaktionen zu filtern, diese zu durchsuchen, deren Ausgaben zu summieren und einiges mehr. Eigentlich ein simples Feature, das viele andere Apps in der Form aber nicht anbieten oder gar nicht über die Daten verfügen.

Und nun darf man gespannt sein, wann das neue Google Pay auch in Europa starten wird. Vielleicht wird auch dieser Bereich bei der Google I/O mit den zahlreichen Ankündigungen (siehe folgende Links) gestreift.

