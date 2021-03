Google Pay: Wer kauft was? Die neue Android-App kann Nutzerdaten für personalisierte Werbung verwenden

Die Bezahlplattform Google Pay wurde in den vergangenen zwei Jahren stark ausgebaut und hat sich erst im Herbst des vergangenen Jahres mit der neuen App deutlich breiter aufgestellt. Mit dieser wird nun auch deutlich, wie Google mit der Bezahlplattform Geld verdienen möchte, die ja grundsätzlich für alle Beteiligten kostenlos nutzbar ist: Natürlich mit personalisierter Werbung.



Google Pay ist von Beginn an kostenlos nutzbar und zwackt, nach allem was bekannt ist, weder bei den Nutzern noch den Händlern oder den Partnern eine Gebühr ab. Lange Zeit stand daher die Frage im Raum, wie die Bezahlplattform überhaupt Geld verdienen soll, aber spätestens mit der neuen App ist diese beantwortet. Google Pay bietet eine Übersicht von Händlern in der Nähe, zeigt Werbeaktionen an und einiges mehr.

Dieser Shopping-Bereich ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Google Pay und kann auf Wunsch des Nutzers auch personalisiert werden. Entscheidet man sich dafür, sollen die Angebote an das bisherige Nutzungsverhalten angepasst werden – und Google dementsprechend wohl auch deutlich mehr Geld mit diesen Anzeigen verdienen. Die übliche Win-Win-Situation bei den Google-Produkten, über der man den Nutzern aber die Wahl lässt. Weil diese Abfrage direkt beim ersten Start der App erscheint, handelt es sich um ein Opt-in statt Opt-out.

