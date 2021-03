Google Maps: Kauf von Parkscheinen und ÖPNV-Tickets per Google Pay wird für viele Nutzer ausgerollt (Video)

Die Kartenplattform Google Maps wird weiter in alle Richtungen ausgebaut und soll nun auch beim Kauf von Tickets eine immer größere Rolle spielen. Derzeit werden neue Möglichkeiten im Zusammenspiel mit Google Pay ausgerollt, die den Kauf von ÖPNV-Tickets sowie Parkscheinen ermöglichen. Beides ist in ersten Regionen bereits verfügbar und sollte im Bereich ÖPNV auch sehr schnell in Deutschland angeboten werden.



Google Pay ist schon seit längerer Zeit in Google Maps integriert und wird nun in einigen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen: Ab sofort ist es für US-Nutzer möglich, sowohl das Parkticket als auch eine ÖPNV-Fahrkarte über die Kartenplattform zu kaufen, direkt zu bezahlen und natürlich entsprechend auch zu verwalten. Unterstützt wird dies in über 40 US-Städten und dürfte eines Tages sicherlich auch hierzulande angeboten werden.

Parktickets kaufen

In obiger Animation seht ihr, wie der Kauf eines Parktickets bei Google Maps aussieht. Google setzt dafür auf einige Partner und hat das nicht selbst umgesetzt, sodass man es je nach Partner wohl auch schnell in weitere Städte ausrollen könnte. Wurde das Ticket gekauft, ist es über Google Maps inklusive Countdown und weiteren Daten abrufbar.









ÖPNV-Tickets kaufen

Über die Google Maps Routenplanung lassen sich in den ersten unterstützten Städten nun auch Tickets für den ÖPNV erwerben. Das funktioniert sehr ähnlich wie die Bezahlung von Taxifahrten. Ihr seht nicht nur die Route, sondern direkt den Preis, könnt das Ticket dann kaufen und später auch wieder abrufen, um es vorzeigen zu können.

Der Kauf solcher Tickets soll im Laufe der nächsten Wochen für 80 Verkehrsunternehmen weltweit ausgerollt werden. Gut möglich, dass auch deutsche Verkehrsverbunde- oder Betriebe darunter sind. Bisher gibt es noch keine Ankündigung in dieser Richtung.

» Google Maps: So lassen sich ÖPNV-Verbindungen auf dem Android Homescreen ablegen & schneller abrufen

[Google-Blog]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren