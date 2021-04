Android Auto: Verbindung per USB-Kabel wird schon bald eingeschränkt & neuer Problem-Assistent kommt

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erfordert eine ständige Verbindung zwischen dem Auto-Display und dem Smartphone des Nutzers. Die meisten Nutzer dürften diese Verbindung nach wie vor per USB-Kabel herstellen, doch in Kürze wird es eine kleine Änderung geben, die nicht unbedingt jedem gefallen dürfte: Eine Verbindung mit aktiviertem USB-Debugging kann abgelehnt werden. Außerdem kommt ein neuer Assistent für Verbindungsprobleme.



Die kabellose Anbindung von Android Auto setzt sich nur sehr langsam durch, sodass das USB-Kabel noch lange Zeit eine Rolle spielen wird. Weil es immer wieder zu Verbindungsproblemen kommt, arbeiten die Entwickler derzeit an einem “Connectivity Troubleshooter”, der die wichtigsten Probleme erkennen und den Nutzern Lösungen aufzeigen soll. Aus dem Teardown der App, durch den dieses Feature entdeckt wurde, geht bislang allerdings nur ein Problem sowie die dazugehörige Lösung hervor.

Sollte das Smartphone den USB Debugging-Modus aktiviert haben, was aus vielerlei Gründen gar nicht so unwahrscheinlich ist, kann Android Auto die Verbindung ablehnen. Wie diese Ablehnung zustande kommt und ob es Sache des Display-Herstellers oder doch der Google-Software ist, geht leider nicht hervor. Die einzige Lösung ist es, dieses Debugging zu deaktivieren. Leider könnten damit auch potenziell einige Möglichkeiten für tiefere Zugriffe wegfallen. Dürfte also längst nicht jedem gefallen.

Derzeit sind das nur Informationen aus einem Teardown, aber es ist zu erwarten, dass das in Kürze ausgerollt wird.

