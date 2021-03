Android Auto: Nutzer berichten von lästigen Problemen mit der Audio-Ausgabe – Update soll diese nun beheben

Mit Android Auto lassen sich die wichtigsten Funktionen des Smartphones im Auto verwenden und auf das Display sowie die Lautsprecher im Fahrzeug übertragen. Die Audio-Wiedergabe soll in den letzten Wochen allerdings bei vielen Nutzern für Probleme gesorgt haben, die nun mit dem jüngsten Update auf die Version 6.1 behoben wurden.



Google arbeitet derzeit daran, viele weitere Apps zu Android Auto zu bringen, kämpft aber nach wie vor mit sehr grundlegenden Problemen, die bei den Nutzern immer wieder auftauchen. Kommunikationsprobleme mit dem Google Assistant gibt es regelmäßig und auch die Audio-Ausgabe steht nicht das erste Mal im Mittelpunkt der Schwierigkeiten. Einige Nutzer hatten seit dem Update auf Version 6.0 berichtet, dass die Audio-Ausgabe auf den Smartphone-Lautsprechern statt auf den Fahrzeug-Lautsprechern stattgefunden hat.

If you are experiencing an issue where the audio is playing from your phone speakers instead of the car speakers on Android Auto after upgrading your phone operating system to Android 11, a fix has already been rolled out with the Android Auto app version 6.1. We recommend updating the app to the latest version.