Waze: Google zweite Navigations-Plattform unterstützt nun auch Hörbücher von Amazons Audible

Vielen Nutzern ist vermutlich gar nicht bewusst, dass Google gleich zwei Navigationsplattformen betreibt: Google Maps und Waze. Waze steht für viele Plattformen zur Verfügung und konnte nun eine neue Partnerschaft mit Amazon verkünden, die es allen Nutzern ermöglicht, ihre Hörbücher auch während der Navigation mit der frisch renovierten App zu genießen.



Waze ist offiziell nach wie vor die einzige Navigations-App neben Google Maps, die in Android Auto unterstützt wird, steht aber auch als Standalone-App für Android zur Verfügung. Und weil Waze nicht nur die Navigation anbietet, sondern auch für die musikalische Untermalung sorgt, konnte man nun eine neue Partnerschaft verkünden: Im Waze Audio Player lässt sich nun auch Audible integrieren, die Hörbuchplattform von Amazon.

Audible members can listen on Waze by simply opening the Waze app and tapping the music note icon to select Audible as their audio player. They can start enjoying audio content directly through Waze right away, including Audible Originals, audiobooks and podcasts. Audible members will also receive next turn directions from Waze inside the Audible app.