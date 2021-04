Pixel 5a: Googles neues Smartphone erscheint nicht in Deutschland – Pixel 4a & Pixel 4a 5G bleiben vorerst

Google wird in Kürze das neue Pixel 5a vorstellen, das zusätzlich die Pixel Buds A-Kopfhörer im Gepäck hat – das dachten wir bis vor wenigen Tagen. Mittlerweile hat Google bestätigt, dass wir hierzulande wohl eher nicht mit dem neuen Smartphone rechnen müssen. Es könnte der nächste Strategiewechsel bei den Pixel-Smartphones werden.



Es war schon sehr auffällig, dass wenige Wochen vor der vermeintlichen Präsentation auf der Google I/O nur sehr wenige Informationen über das neue Smartphone Pixel 5a kursierten und selbst das Herbst-Flaggschiff Pixel 6 mit mehr Leaks bedacht wurde. Eine Vorstellung Anfang / Mitte Mai wurde immer unwahrscheinlicher und wäre fast schon eine Überraschung gewesen. Aber dazu wird es wohl ohnehin nicht kommen.

Nachdem am Freitag Gerüchte aufkamen, dass das Pixel 5a vollständig gecancelt wurde, hat Google innnerhalb weniger Stunden reagiert und das folgende Statement veröffentlicht, das Bestätigung und Dementi zugleich ist. Je nach Sichtweise:

Pixel 5a 5G is not cancelled. It will be available later this year in the U.S. and Japan and announced in line with when last year’s a-series phone was introduced.