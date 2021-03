Pixel 5a: Neues Google-Smartphone soll im Juni starten & neue Pixel Buds-Kopfhörer wohl im April (Leaks)

Das Jahr 2021 wird wieder einige neue Pixel-Smartphones hervorbringen, die vermutlich im zeitlichen Abstand von mehreren Monaten auf den Markt kommen werden. Voraussichtlich wird das Pixel 5a im Frühjahr den Anfang machen und die Budget-Linie der Pixel-Serie fortführen. Nun hat ein Leaker verraten, wann das Pixel 5a auf den Markt kommen soll und legt zusätzlich die neuen Pixel Buds drauf.



In den letzten Wochen gab es erste Leaks und Informationen rund um die kommenden Pixel-Smartphones, doch bisher ist abgesehen von einem extrem groben Zeitplan noch kein konkretes Datum für den Release bekannt. Glaubt man Jon Prosser, der sich in den letzten Jahren häufig als gute Quelle erwiesen hat, dann müssen wir uns noch gut drei Monate gedulden, bis am 11. Juni 2021 das Pixel 5a auf den Markt kommt. Zwar ist nur die Rede von einem “Google Phone” und keinem konkreten Modell, aber der Zeitpunkt passt recht gut auf die a-Serie: Vorstellung im Mai und Marktstart im Juni, wäre nicht ungewöhnlich.

Prosser hat aber nicht nur das Pixel 5a in seinem Leak-Kalender gefunden, sondern auch neue Google-Kopfhörer. Schon im April sollen neue Pixel Buds auf den Markt kommen, bei denen es sich dann schon um die dritte Generation handeln würde. Meiner Meinung nach ist das ein recht merkwürdiger Zeitpunkt, aber vielleicht handelt es sich ja auch nur um einen Ableger der zweiten Generation. Die Pixel Buds 2 wurden erst im Oktober 2019 vorgestellt und kamen nicht vor Juni 2020 auf den deutschen Markt.

» Pixel Feature Drop: Google verbessert die Smartphones immer weiter; alle Neuerungen für Pixel 5, 4 & 3-Nutzer















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren