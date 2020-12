Android TV & Chromecast: Tausende kostenlose Filme und Serien – die besten Gratis-Streamingplattformen

Die Weihnachtsfeiertage sind fast vorüber, die Familienbesuche absolviert und die meisten Menschen dürften den Jahreswechsel aus den verschiedensten Gründen wohl zu Hause verbringen – vermutlich nicht wenige mit Unterstützung der großen Streamingplattformen. Zum Ende des Jahres möchten wir noch einmal die besten kostenlosen Streaming-Plattformen zusammenfassen, die Tausende Filme und Serien Gratis auf Android TV und Chromecast streamen.



Pluto TV

Pluto TV gehört zu den bekanntesten kostenlose Streamingplattformen und konnte sich auch hierzulande in den letzten Monaten stark verbreiten. Die Plattform ist eine Mix aus Streaming und linearem Fernsehen, denn es bietet Hunderte Kanäle, die sich in vielen Fälle einem ganz bestimmten Thema oder einer Marke widmen. Die Bandbreite ist so groß, dass eigentlich für jeden etwas dabei ist. Die Inhalte können linear angesehen werden, teilweise lässt es sich auch im Nachhinein abrufen und der zusätzlich angebotene Bereich mit On-Demand-Titeln wächst immer weiter.

Die Plattform ist werbefinanziert und zeigt gelegentlich eine Reihe von Werbespots, die die Inhalte unterbrechen oder umschließen. Das ist aber bei weitem nicht so lästig wie im linearen Fernsehen und liegt irgendwo zwischen dem klassischen Weg und YouTube.

» Alle Informationen zu Pluto TV









Plex

Von Plex dürften viele Nutzer auch hierzulande bereits gehört haben oder die Plattform sogar zum Streaming von Medien verwenden – aber auf die Rolle als reiner Durchschleuser möchte sich die Plattform nun nicht mehr ausruhen: Vor wenigen Monaten hat man ein neues Live TV-Angebot gestartet, das zu Beginn um die 80 TV-Sender umfasste, die den ganzen Tag in ihrer jeweiligen Nische bzw. Interessengruppe Inhalte ausstrahlen. Sehr ähnlich zu Pluto TV.

Alle TV-Sender stehen kostenlos zur Verfügung und senden ein lineares Programm, das absichtlich einige vom Fernsehen bekannte Einschränkungen mit sich bringt. Finanziert wird das Angebot rein über Werbung, auch ein Plex Pass ist nicht notwendig.

» Alle Informationen zu Plex

Oldies But Goldies

Wer sich für echte Klassiker begeistern kann, kann an ganz anderer Stelle fündig werden: Die Android-App Old Movies – Oldies but Goldies bietet einen umfangreichen Katalog an Klassikern, die vollkommen kostenlos auf YouTube zur Verfügung stehen. Die App selbst ist ein reiner Katalog, der die Filme in der Datenbank aufnimmt, kategorisiert sowie eine Beschreibung inklusive Suchfunktion bietet. Habt ihr einen passenden Film gefunden, lässt sich dieser mit nur einem Schritt starten, denn die App bindet den YouTube Player direkt in die Oberfläche ein.

» Alle Informationen zu Oldies But Goldies

TOGGO

TOGGO bietet über 1.500 Serien aus dem Toggolino-Universum, die kostenlos und werbefinanziert gestreamt werden können. Mit dem neuen Feature “Altersklassen” lässt sich direkt beim Start der App das Alter des Kindes festlegen, sodass nur passende Inhalte für diese Altersklasse vorgeschlagen und angeboten werden.

Praktisch: Die App merkt sich den aktuellen Fortschritt und kann nach einem Neustart wieder an der gleichen Stelle beginnen, wo zuletzt aufgehört wurde. Es gibt also keine Ausrede mehr, etwas unbedingt zu Ende schauen zu wollen 😉 Zusätzlich steht auch die TOGGO Radio-App zur Verfügung, die Kindern, Jugendlichen und Eltern einen Mix aus moderner Musik und Hörspielen bietet.

» Alle Informationen zu TOGGO









Nick

Nickelodeon dürfte vielen ein Begriff sein, es ist unter anderem der Heimatsender von Spongebob und vielen weiteren Kultserien aus “unserer” Kindheit (ich spreche einfach einmal für meine gesamte Altersklasse). Spongebob hat es bereits mit einem eigenen Sender zu Pluto TV geschafft und kürzlich hat das gesamte Nick-Netzwerk nachgelegt und gleich drei neue Sender auf der Pluto TV-Plattform gestartet. Diese stehen wie alle anderen Inhalte kostenlos zur Verfügung.

» Mehr Informationen zu Nick

Tagesschau

Es darf auch mal Bildung sein: Die Tagesschau muss man wohl niemandem erklären, die App aber vielleicht schon. Auf dem Smartphone ist sie ein recht unaufgeregtes Nachrichtenportal, das zusätzlich zahlreiche Videos mit Nachrichten oder journalistischen Inhalten zum Abruf bereithält. Vor wenigen Wochen fand die App den Weg zu Android TV und bietet dort die Möglichkeit, die Videobeiträge in voller Größe auf dem Fernseher zu schauen oder auch den Livestream von Tagesschau24 zu streamen.

Mit der App habt ihr also vollen Zugriff auf das derzeit zugängliche Videomaterial und über den Livestream eben den TV-Sender, den vielleicht nicht jeder über das normale TV-Signal empfängt bzw. überhaupt keinen TV mit Empfangsmöglichkeit mehr besitzt.

» Alle Informationen zur Tagesschau-App















