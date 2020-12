Google Chromecast: Tausende kostenlose Serien, Filme & Sender – Pluto TV streamt jetzt auf Googles Dongle

Es gibt zahlreiche Streamingplattformen für Googles Android TV und Chromecast, mit denen sich Inhalte sehr leicht auf dem Fernseher abspielen lassen. Vor wenigen Wochen haben wir euch die Gratis-Plattform Pluto TV vorgestellt, die nach längerer Zeit nun endlich eine native Chromecast-Unterstützung erhalten hat, die sowohl im Browser als auch aus der Android-App heraus genutzt werden kann.



In den letzten Wochen haben wir euch einige kostenlose Streamingplattformen vorgestellt, bei denen natürlich auch Pluto TV nicht fehlen darf. Die Plattform bietet Tausende Serien und Filme sowie mehrere Hundert TV-Sender, die ein mehr oder weniger lineares Programm übertragen, das gelegentlich von Werbung übertragen wird, dafür aber kostenlos nutzbar ist. Man könnte es als Mischung aus TV und Streamingdienst betrachten.

Pluto TV steht auf vielen Plattformen zur Verfügung und ließ sich bisher schon als App für Android TV oder per Chromecast verwenden. Letztes allerdings nur über die Methode der Video-Spiegelung, sodass das Bild vielleicht nicht perfekt für den Fernseher angepasst gewesen ist – das hat sich nun geändert. Seit heute unterstützt Pluto TV den Chromecast und hält entsprechende Buttons zur Cast-Übertragung in der Oberfläche bereit.

Den meisten Nutzern ist das Konzept wohlbekannt: Sender bzw. Video starten, Cast-Button drücken, Ziel per Browser auswählen und schon kann es losgehen. Auf dem Smartphone funktioniert es ähnlich. Auf folgendem Screenshot ist die Oberfläche von Pluto TV auf den einzelnen Geräten zu sehen.

Der werbefinanzierte Streamingdienst Pluto TV ist ab sofort via Google Chromecast verfügbar. Die über 85 themenspezifischen Channels sowie die On-Demand-Bibliothek von Pluto TV lassen sich mit dem Chromecast Streaming Player vom Android Smartphone oder iPhone sowie vom Laptop aus unkompliziert auf den Fernseher übertragen.

Zuschauer können nun ihr Streamingerlebnis mit Kanälen von A wie Auction Hunters über I wie Pluto TV Indies bis hin zu T wie Totally Turtles bereichern. Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV sowie SVP Emerging Business EMEA und Asien bei ViacomCBS kommentiert: „Das Ziel, unsere kostenlosen Premiuminhalte für alle und über alle Geräte bequem verfügbar zu machen, verfolgen wir von Anfang an. Das ultimative TV-Erlebnis bietet aber nach wie vor das Fernsehgerät im Wohnzimmer. Mit Chromecast kommt nun eine super einfache Möglichkeit hinzu, Pluto TV von seinem Smartphone oder Laptop auf den Big Screen zu streamen. Einschalten, zurücklehnen und eine völlig neue TV-Landschaft im altbekannten linearen Format genießen – es war nie einfacher!“

Neben der neuen Chromecast-Erweiterung ist Pluto TV in Deutschland, Österreich und der Schweiz via Android und Apple TV, Amazon Fire TV, Browser oder iPhone- und Android-App abrufbar. Seit Start am 19. November ist Pluto TV zudem Teil des Launch-Line-ups der PlayStation 5.