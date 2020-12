Google Assistant: Routinen lassen sich jetzt auf dem Homescreen ablegen und starten (Screenshots & Video)

Die Google Assistant Routinen wurden in den vergangenen Monaten weiter ausgebaut und es wurden erste Möglichkeiten geschaffen, diese auch ohne Sprachanweisung per Knopfdruck auszuführen. Nun kommt diese Möglichkeit auch auf die Android-Smartphones, denn die ersten Nutzer konnten angelegte Routinen bereits auf dem Homescreen ablegen und bequem per Touch ausführen. In Screenshots sowie einem Video ist das bereits zu sehen.



Die Google Assistant Routinen können sehr praktisch sein und ermöglichen es, mit nur einer Anweisung eine Kette von Befehlen auszulösen. Das Feature ist schon seit langer Zeit im Assistant enthalten, wurde immer weiter ausgebaut und mit einem größeren Funktionsumfang versehen. Seit einiger Zeit arbeiten die Entwickler daran, diese Routinen nicht nur per Sprachanweisung auszuführen, sondern auch direkt zugänglich zu machen. Seit einiger Zeit über die Home-App, zum Teil bereits bei Android Auto und mehr.

Nun haben die ersten Nutzer die Möglichkeit, eine Routine als Icon direkt auf dem Homescreen abzulegen. Dort lässt sie sich per Touch aufrufen und automatisiert abspielen. Als Symbol wird in der derzeitigen Umsetzung ein Standard-Icon verwendet und die Bezeichnung der Routine wird als Name dieser Verknüpfung verwendet. Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten gibt es derzeit noch nicht, aber diese dürften dann wohl nach der ersten Umsetzung folgen.

Auf folgenden Screenshots sowie dem eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie diese Routinen auf dem Homescreen abgelegt werden. Nicht wirklich aufregend, aber wer sich viele Routinen angelegt hat, dürfte es wohl sehr praktisch finden, diese vollständig per Knopfdruck statt mit einzelnen Sprachbefehlen ansteuern zu können. Ist natürlich auch in puncto Smart Home ein großes Thema.









Ein Rollout wurde bisher noch nicht angekündigt, könnte aber schon mit einem der nächsten Versionen erfolgen. Gut möglich, dass es sich in einer offenen Testphase befindet und deswegen bereits bei einigen Nutzern sichtbar geworden ist.

[9to5Google]















