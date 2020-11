Pixel 5: Hier gibt es die exklusiven Apps und Inhalte zum Download – Google Kamera, Pixel Launcher & Wallpaper

Google hat kürzlich das Pixel 5 auf den Markt gebracht, das nicht nur die üblichen überarbeiteten Hardware-Komponenten im Gepäck hat, sondern auch auf der Softwareseite zulegen konnte. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die neuen Apps und Inhalte von Testern und frühen Käufern veröffentlicht und auch auf anderen Geräten verwendet werden können. Hier bekommt ihr den neuen Pixel Launcher, die neue Google Kamera und zahlreiche Wallpaper zum Download.



Google spendiert jeder neuen Pixel-Generation auch eine neue Version der Pixel-eigenen Apps, allen voran natürlich dem Pixel Launcher sowie der Google Kamera. Viele weitere Apps sind mittlerweile nicht mehr exklusiv oder unterscheiden sich kaum noch von den Versionen für alle Android-Nutzer. Dennoch gab es auch in diesem Jahr einige kleine Verbesserungen, die ihr durch den Download und die Installation der Apps auch auf anderen Smartphones nutzen könnt.

Für das vollständige Pixel-Feeling braucht es aber nicht nur die Apps, sondern auch die dazugehörigen Medien. Natürlich haben wir euch auch schon alle Hintergrundbilder der neuen Pixel-Smartphones zum Download angeboten – und das gleich in mehrfacher Ausführung. Von den statischen Hintergrundbildern über die Live Wallpaper bis hin zu den im Marketing verwendeten Wallpaper könnt ihr alles sowohl in einer Galerie betrachten als auch im Archiv herunterladen.

Wir werden auch in den nächsten Wochen weitere Apps oder Medien zum Download anbieten, sobald sie verfügbar und für viele weitere Android-Smartphones portiert worden sind. Allerdings halten sich die Neuerungen in diesem Bereich aktuell in Grenzen und werden vermehrt durch die Pixel Feature Drops auf die Smartphones gebracht.









Pixel Launcher

Der neue Pixel Launcher hat eine kleine oder große Verbesserung bekommen, je nach Sichtweise: Endlich lassen sich auch in Googles Launcher die Icon-Größen sowie die Gittergröße festlegen. Das bedeutet, dass ihr je nach Auswahl ein 2×2 Gitter, ein 3×3 Gitter bis hin zu 5×5 Gitter auf dem Homescreen haben könnt – mit jeweils automatisch angepasster Icon-Größe. Es geht also von einem Extrem bis ins Andere, was vielen Nutzern sicherlich sehr gut gefallen dürfte.

Es ist eine kleine Änderung und für viele Nutzer wohl ein Selbstverständnis aus ihrem Launcher, aber Google hat eben bis zur fünften Pixel-Generation im Jahr 2020 gebraucht, um dies umzusetzen.

» Pixel Launcher Download

» Alle Informationen & mehr Screenshots

Google Kamera

Das Highlight der neuen Google Kamera ist die Kombination des Portrait Modus und Nachtmodus, sodass sich die Portrait-Bilder auch bei schlechten Sichtverhältnissen schießen lassen. Außerdem gibt es ein verbessertes Interface für den Zoom auf den Smartphones, sowie verbesserte Möglichkeiten für die Wide-Angle sowie Korrekturen für ein schräg gehaltenes Smartphone. Alles kein Hexenwerk, aber dennoch nur auf den neuen Smartphones verfügbar – eigentlich. Mit einem Download könnt ihr dies ändern.

Schaut euch bei Interesse auch die neue Google Kamera Go an, die den starken Nachtmodus beinhaltet.

» Google Kamera Download

» Alle Informationen & mehr Details









Pixel Wallpaper

Google hat den Pixel-Smartphones sowohl neue Hintergrundbilder als auch Live Wallpaper spendiert. Die Hintergrundbilder, die ihr oben in der Vorschau seht, sind in diesem Jahr künstlerisch wertvoll, man kann es kaum anders sagen. Es gibt kein spezielles Thema, kein konkretes Motiv, sondern einfach nur Bilder, in denen mehrere Dinge zusammengefügt worden sind. Wer sich dafür begeistern kann, erhält bei uns insgesamt 12 Hintergrundbilder zum Download.

Außerdem findet ihr natürlich alle Live Wallpaper als APK zum Download sowie eine Sammlung der Marketing Wallpaper, die wirklich einen Blick wert sind und auf keinem Smartphone im Pixel-Stil fehlen sollten. Für mehr Informationen findet ihr stets den Link zum vollständigen Artikel.

Google Pixel 5: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download | Vorschau & alle Infos

Google Pixel 5: Live Wallpaper Android 7.0 | Live Wallpaper Android 8.0+ | Vorschau & alle Infos

Google Pixel 5: Marketing Wallpaper Download | Vorschau & alle Infos















