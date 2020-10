Pixel 4a & Pixel 5: Google ist wohl sehr pessimistisch – erwartet keine hohen Verkaufszahlen der Smartphones

Google hat mit dem Pixel 4a, dessen 5G-Ableger und dem Pixel 5 derzeit gleich drei brandneue Pixel-Smartphones im Portfolio, mit denen sich eine große Zielgruppe abdecken lässt – eigentlich. Glaubt man den gemeinsamen Berichten von Marktforschern und Branchenquellen, hat Google allerdings keine große Hoffnung auf hohe Verkaufszahlen. Das Pixel 5 soll sich im ersten Anlauf nicht einmal eine Million Mal verkaufen.



Die Pixel-Smartphones genießen in der Tech-Welt eine hohe Aufmerksamkeit und können bis auf die mit jeder Generation verbundenen Stolpersteine auch meist gute Kritiken vorweisen. Doch nur weil sie so viel Aufmerksamkeit wie ein iPhone erhalten, heißt das noch lange nicht, dass sich die Geräte auch so gut verkaufen – ganz im Gegenteil. Im besten Fall verkauft Apple mehr iPhones an einem Tag, als Google im ganzen Jahr.

Über die Marktanteile und Verkaufserfolge der Pixel-Smartphones gab es Anfang des Jahres sehr unterschiedliche Aussagen. Die einen Berichte sprachen von extremen Verkaufseinbrüchen, die anderen von einem sehr erfolgreichen Pixel 3a und wieder andere sehen einen Abwärtstrend. Genaue Zahlen gibt es leider nicht, doch die aktuellen Berichte passen sehr gut zu den Meldungen vom Jahresbeginn: Google soll wohl keine großen Hoffnungen auf einen Verkaufserfolg haben:

Google plans to produce less than 1 million Pixel 5 smartphones this year, sources told Nikkei Asia, signaling a far more conservative outlook for the internet giant’s flagship device than last year.

Production for the Pixel 4a 5G could be as low as around 800,000 units for the 5G-capable flagship smartphone

Das Pixel 5 soll in diesem Jahr überhaupt nur eine Million mal produziert werden, das Pixel 4a 5G etwa 800.000 Mal und auch vom Pixel 4a sollen nur knapp über eine Million Gerät die Fabriken verlassen. Natürlich sind das absolut gesehen große Mengen, aber im Vergleich zum globalen Smartphone-Markt nicht einmal Peanuts. Interessanterweise sieht Google laut den Zahlen eher das Pixel 4a als das Pixel 5 als großen Hoffnungsträger. Nach dem großen Erfolg des Pixel 3a ohnehin kein Wunder.









Initial production for these three models this year is currently set at a modest 3 million units. Google’s total handset sales last year fell below the company’s target, and market demand this year has been further hit by the coronavirus pandemic.

Es ist zu beachten, dass der Bericht von “in diesem Jahr” spricht. Dazu muss man aber auch wissen, dass Google nach allem was bekannt ist gerne in großen Zahlen produziert und schon nach wenigen Monaten den Stecker zieht. Die Produktion des Pixel 4 wurde schon im Sommer eingestellt, gerade einmal acht Monate nach der Präsentation. Und dass Google nach dem Weihnachtsgeschäft mehr Geräte verkauf als zuvor, kann man fast ausschließen. Zu den drei Millionen produzierten Geräten kann man also selbst mit fest zugekniffenem Hühnerauge höchstens noch zwei Millionen weitere dazu rechnen. Und im Frühjahr steht ja schon wieder das Pixel 5a an.

Glaubt man den Marktforschern, dann hat Google im Jahr 2018 4,7 Millionen Smartphones verkauft und im Jahr 2019 ganze 7,2 Millionen Einheiten. Im ersten Halbjahr 2019 sollen es 4,1 Millionen gewesen sein (geht wohl stark auf das Konto des Pixel 3a), im ersten Halbjahr 2020 hingegen nur noch 1,5 Millionen. Als Gründe liegen das weit verschobene Pixel 4a sowie die Coronavirus-Pandemie klar auf der Hand. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Zahlen der aktuellen Generation wirklich entwickeln.

