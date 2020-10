iPhone 12 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder der neuen Apple-Smartphones zum Download (Galerie)

Am Dienstag hat Apple die neue iPhone 12-Familie vorgestellt und ist durch eine angepasste Modellpolitik auch in diesem Jahr wieder auf große Begeisterung bei den Beobachtern und Fans gestoßen. Die neuen iPhones sind derzeit noch nicht erhältlich, aber wer es gar nicht mehr abwarten kann und schon jetzt das iPhone 12-Feeling haben möchte, kann sich nun die zehn neuen Wallpaper herunterladen. Wir bieten euch wie üblich alle Hintergrundbilder bequem zum Download an.



Viele große Smartphone-Hersteller spendieren ihren neuen Geräten immer wieder eine Reihe von neuen Hintergrundbildern und immer wieder auch Live Wallpaper, die im Auslieferungszustand auf den Smartphones vorinstalliert sind. Weil diese Hintergrundbilder häufig dem gleichen Thema folgen und auch in der Werbung verwendet werden, sind sie nicht selten untrennbar mit den jeweiligen Geräten verbunden. Das ist auch bei Apple nicht anders.

Die Designer in Cupertino waren mal wieder fleißig und haben neue Hintergrundbilder für die am Dienstag vorgestellten Smartphones der iPhone 12-Serie erstellt. Allerdings haben sie dabei nicht unbedingt ihre volle Kreativität bewiesen, denn grundlegend handelt es sich nur um ein einziges Motiv, das in den verschiedensten Farben und Ausleuchtungen angeboten wird. Und so haben wir fünf helle und fünf dunkle Wallpaper mit dem Kreis- bzw. Ball-Motiv.

Die Hintergrundbilder bestehen aus vier übereinander gestapelten Kugeln bzw. recht aufwendig schattierten Kreisen in den verschiedensten Farben. Sie sind sehr abstrakt gehalten und zeigen kein echtes Motiv – ein Trend, den man auch bei vielen anderen Smartphones derzeit sehen kann. Schaut euch beispielsweise die Samsung Galaxy S20 Fan Edition Wallpaper an. Wenig überraschend stehen die Hintergrundbilder in den Farben zur Verfügung, in denen auch die Smartphones angeboten werden.

Und wem das Muster bekannt vorkommt, der erhält die Antwort auf obigem Bild.









Die Wallpaper haben allesamt eine Auflösung von 1356 x 2934 Pixeln und können natürlich auch auf Android-Smartphones problemlos eingesetzt werden. Durch ihre Formgebung können sie leicht gestaucht, gestreckt oder auch an den Rändern geschnitten werden, ohne dass es merkwürdige Effekte hat. Kamera- oder Notch-Aussparungen gibt es nicht, sodass es für Smartphones jeder Größe geeignet ist.

Wie üblich könnt ihr euch die Wallpaper in unserer Galerie ansehen und in voller Auflösung von Google Fotos herunterladen. Seid ihr schon auf den ersten Blick begeistert und möchtet die gesamte Sammlung haben, könnt ihr euch auch das Archiv mit allen acht Hintergrundbildern bei Google Drive herunterladen.

Apple iPhone 12: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download

