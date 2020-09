Pixel 4a: Googles neues Smartphone jetzt vorbestellen – ab heute im Google Store, Saturn & Media Markt verfügbar

Google hat vor über einem Monat das neue Smartphone Pixel 4a vorgestellt, das in den USA bereits auf dem Markt ist, in Europa und vielen weiteren Ländern aber erst mit deutlicher Verspätung erhältlich sein wird. Heute macht Google den ersten Schritt in Richtung Veröffentlichung und bietet ab sofort die Möglichkeit, das Smartphone sowohl im Google Store als auch bei den großen Elektronikhändlern vorzubestellen.



Das Pixel-Jahr 2020 hat durch Leaks schon sehr früh begonnen, auf echte Fakten mussten alle Fans aber bis zum 3. Quartal warten und in Deutschland ist nach wie vor noch kein neues Google-Smartphone in Sicht – aber das wird sich schon sehr bald ändern. Das Pixel 4a wird ab dem 1. Oktober endlich erhältlich sein und nur wenige Wochen später folgen dann die beiden großen Brüder der nächsten Generation – Pixel 4a mit 5G sowie das Pixel 5.

Das Pixel 4a geht wohl als das am längsten verschobene Google-Smartphone in die Geschichte ein, vor allem in Deutschland: Die Präsentation wurde um drei Monate und der Marktstart sogar um weit über vier Monate verschoben. Aber nun sind wir bei dem letzten Schritt vor dem Release des Smartphones, denn es kann ab heute bei einigen großen Händlern vorbestellt werden und sollte dann pünktlich am 1. Oktober, vielleicht auch schon früher, bei allen glücklichen Vorbestellern eintreffen.

Google Pixel 4a vorbestellen

Google macht es den Vorbestellern in diesem Jahr nicht wirklich leicht, denn durch die Ankündigung des Pixel 4a 5G und Pixel 5 möchte man vielleicht doch noch etwas warten. Allerdings werden die beiden Smartphones eine Preisklasse höher liegen und mit dem Budget-Smartphone kann man kaum etwas falsch machen. Hier findet ihr vielleicht noch einige interessante Hilfsmittel zur Kaufentscheidung:

Die Spezifikationen des Google Pixel 4a

Display: 5,81 Zoll OLED FHD+ mit 2340×1080 @ 60 FPS

5,81 Zoll OLED FHD+ mit 2340×1080 @ 60 FPS Prozessor: Qualcomm Snapdragon 730 Octacore (6x 1,8 Gigahertz; 2x 2,2 Gigahertz)

Qualcomm Snapdragon 730 Octacore (6x 1,8 Gigahertz; 2x 2,2 Gigahertz) GPU: Adreno 618

Adreno 618 Speicher: 128 GB

128 GB RAM: 6 Gigabyte

6 Gigabyte Hauptkamera: 12,2 Megapixel

12,2 Megapixel Frontkamera: 8 Megapixel

8 Megapixel Videoaufnahmen Hauptkamera: 1080p (30, 60, 120 FPS); 720p (240 FPS); 4K (30 FPS)

1080p (30, 60, 120 FPS); 720p (240 FPS); 4K (30 FPS) Videoaufnahmen Frontkamera: 1080p (30 FPS)

1080p (30 FPS) Akku: 3140 mAh, 18w per USB-C, kein wireless charging

3140 mAh, 18w per USB-C, kein wireless charging Farben: Just Black

Just Black Betriebssystem: Android 10 (evtl. Android 11)

Wie bereits gesagt, mit dem Pixel 4a kann man nicht viel falsch machen und wird sicherlich sehr lange Freude mit dem Smartphone haben. Viele weitere Informationen findet ihr im Google Store sowie bei den großen Onlinehändlern:

