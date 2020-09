Google Telefon: Die Android-App ist jetzt für alle Smartphones verfügbar und erhält einen neuen Namen

Die Google Telefon App hat in den letzten Wochen viele große Updates erhalten und lässt sich mittlerweile auch auf vielen weiteren Smartphones außerhalb des Pixel-Universums installieren. Um die Nutzer bei der bisher markenlosen App daran zu erinnern, dass sie aus dem Hause Google stammt, wird sie nun umbenannt. Die neue Beschreibung im Play Store ist sogar zweizeilig.



Die Telefon-App von Google wird im Allgemeinen als „Google Telefon“ bezeichnet, hieß im Play Store bisher aber einfach nur „Telefon“ bzw. „Phone“. So lange die App nur auf den Pixel-Smartphones verfügbar war, hat das wohl auch gepasst. Weil sie nun aber für viele weitere Geräte geöffnet wurde und sogar in den Business-Bereich vordringt, musste ein neuer Name her. Und dabei hat man sich an einem etablierten Verfahren orientiert.

Die App heißt nun „Telefon App von Google“, im Englischen „Phone by Google“ – ähnlich wie etwa Wear OS by Google. Der vollständige Titel im Play Store lautet sogar „Telefon App von Google – Anrufer-ID und Spamschutz“. Auf den Homescreens der Nutzer wird die App natürlich weiterhin einfach nur „Telefon“ heißen und auch am Icon hat sich nichts geändert.

Und damit hätte man dann auch schon die nächste Umbenennung für Google Messenger Android Messages Messages in Vorbereitung, die wirklich Sinn ergeben würde: Messages by Google.

