Google Pixel Buds 2: Die smarten Bluetooth-Kopfhörer kämpfen mit Aussetzern – Firmware-Update soll helfen

Google hat vor einiger Zeit die zweite Generation der Pixel Buds vorgestellt, die für ihr Design und den Funktionsumfang gelobt worden sind und potenziell sehr erfolgreich werden könnten – gäbe es da nicht ein kleines Problemchen. Die smarten Bluetooth-Kopfhörer kämpfen bei sehr vielen Nutzern mit Ausfällen, die auch durch das jüngste Update nicht behoben wurden. Jetzt legt Google nach und verspricht Abhilfe.



Google und Bluetooth, das sind zwei Welten, die einfach nicht zusammenpassen wollen. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Google-Produkte Probleme mit den Bluetooth-Verbindungen gehabt und man kann sich bei fast jedem neuen Produkt sicher sein, dass die Verbindung nicht stabil ist. Mit zahlreichen folgenden Updates bekommen die Entwickler das Problem zwar meist in den Griff, aber die Preisfrage bleibt natürlich, warum das nicht von Beginn an der Fall ist. Das fragen sich auch die Pixel Buds 2-Käufer.

Mit den Pixel Buds 2 wollte Google die gefloppte erste Generation der smarten Kopfhörer vergessen machen und einen Erfolg feiern, aber es sieht schon wieder mal nicht gut aus: Die smarten Kopfhörer kämpfen von Beginn an mit schweren Aussetzern, die den Audiogenuss immer wieder stoppen. Und das nicht etwa einmal pro Stunde, was man vielleicht noch irgendwie verschmerzen könnte, sondern alle zwei Minuten! Offenbar ließ sich das von den Entwicklern reproduzieren.

Nun steht das Firmware-Update auf die Version 552 an, das dieses Problem beheben soll. Die Rede ist von einem sehr spezifischen Problem, bei dem die Aussetzer nach exakt einer Minute und 50 Sekunden auftreten – also alle 110 Sekunden. Wie man auf diesen Wert kommt und woran das Problem gelegen haben soll, hat man nicht verraten. In den ersten Kommentaren scheint es so zu sein, dass die 110-Sekunden-Geplagten tatsächlich berichten können, dass das Problem behoben ist.

Allerdings ist das nur eine Teillösung, denn andere Nutzer kämpfen mit anderen Intervallen, längeren Aussetzern, plötzlichen Verbindungsabbrüchen und mehr. Diese Probleme werden im aktuellen Firmware-Update nicht angesprochen und es berichtet auch kein Nutzer davon, dass diese Stolpersteine ebenfalls aus der Welt geschaffen worden sind.

Google Posting im Support-Center

Thanks to all those who reported that they were experiencing audio cutouts every 1 minute 50 seconds of audio playback. The team has investigated the bug and identified a fix, which is now rolling out in firmware update v552.