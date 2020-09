Android & iOS: Das sind die beliebtesten Smartphones – Xiaomi & Apple dominieren, Samsung stürzt völlig ab

Der globale Smartphone-Markt muss in diesem Jahr dramatische Einbrüche hinnehmen und hat auch einen neuen Marktführer gesehen, dessen Präsenz an der Spitze aber vermutlich nicht von Dauer ist. Aber wie sieht es eigentlich in der Einzelbetrachtung aus? Wir zeigen euch die weltweit beliebtesten Smartphones im ersten Halbjahr 2020. Eine stark veränderte Liste im Vergleich zum Vorjahr mit einer großen Überraschung.



Der Smartphone-Markt ist in Bewegung und vielleicht auch im Umbruch: Die Verkaufszahlen sind zwar extrem eingebrochen und kennen lediglich Apple als großen Gewinner, aber das wird sich sehr wahrscheinlich schnell wieder legen. Dennoch gibt es längst keinen dominierenden Marktführer mehr, sondern einige starke Marken – gut für den Kunden, schlecht für die großen Konzerne. Die einzige Konstante in allen Statistiken sind Apples sehr gute Verkaufszahlen.

Die Marktforscher von Omdia haben sich den Smartphone-Markt mal wieder ganz genau angesehen und vor allem darauf geachtet, welche Geräte sich die Menschen in ihre Einkaufswagen packen. Herausgekommen ist eine Liste der zehn weltweit meistverkauften Smartphones inklusive eines Vergleichs mit dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Es zeigt sich, dass in diesem Jahr nur noch zwei Marken den gesamten Markt beherrschen und vor allem Samsung einen heftigen Absturz erlebt.

Die beliebtesten Android-Smartphones H1 2020

Dass Apple an der Spitze steht, dürfte niemanden überraschen. Weil Apple im Vergleich zu allen anderen Smartphone-Herstellern nur sehr wenige Geräte im Portfolio und keinen direkten Konkurrenten hat, steht das Unternehmen aus Cupertino in dieser Liste stets ganz weit oben. Überraschend ist aber auch, dass Apple nicht nur sehr viel mehr Smartphones von seinem Topmodell verkaufen konnte als im vergangenen Jahr, sondern dass man als einziger Hersteller ein „teures“ Premium-Gerät in den Charts platzieren konnte. Kein Wunder, dass man jegliche Börsenrekorde bricht.









Für Samsung ist diese Liste eine riesige Katastrophe. Während der weltweit größte Smartphone-Hersteller im vergangenen Jahr noch vier Geräte in der Top 10 hatte, ist es in diesem Jahr nur noch ein einziges – und das auch noch ein „billiges“ Smartphone, das nicht viel Umsatz bringt. Der große Gewinner neben Samsung heißt Xiaomi und konnte mit gleich vier Smartphones die Liste neben Apple komplettieren. Alle weiteren Marken haben es nicht in die Top 10 geschafft – auch nicht der Manchmal-ja-manchmal-nein-Marktführer Huawei. Das kein einziges Huawei-Gerät dabei ist, ist schon eine große Überraschung.

Es zeigt sich, dass sich das ohnehin seit vielen Jahren gewohnte Bild auch im Jahr 2020 weiter verfestigt hat – vielleicht auch aus wirtschaftlichen Aspekten aufgrund der Coronavirus-Pandemie: Apple-Nutzer müssen nicht unbedingt sparen und die gesamte Android-Kundschaft hat mittlerweile bemerkt, dass man auch mit einem Smartphone unter 500 Euro genauso glücklich (vielleicht sogar glücklicher) sein kann als mit den Smartphones mit vierstelliger Zahl auf dem Preisschild.

Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte es langsam das Ende der teuren Android-Premium-Smartphones einläuten. Samsung überlegt bereits seit mehreren Jahren, die Note-Reihe einzustellen und auch die S-Serie verspricht wohl keine großen Erfolge mehr. Huawei ist nicht mehr in der Liste zu finden und andere Hersteller wie Xiaomi bewegen sich eher im mittleren Preis-Segment.

[Omdia]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren