Wear OS: Mobvoi TicWatch 3 Pro geleakt – die erste Smartwatch mit Qualcomms neuem Turbo-Chip kommt

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS wird in den nächsten Wochen und Monaten einen echten Turbo erhalten, denn der neue Qualcomm-Chip sorgt für eine rasante Performance-Steigerung. Jetzt wurde vermutlich die erste Smartwatch geleakt, die den Chip verbaut hat und somit zeigen kann, welche Fortschritte dieser bringen kann: Die Mobvoi TicWatch 3 Pro. Auf eine Pixel Watch muss man wohl nicht warten.



Wear OS steckt trotz Platz zwei im Betriebssystem-Ranking in der Nische, denn über zehn Prozent kommt man nicht hinaus – das hat viele Gründe. Zumindest in puncto Performance werden die Smartwatches aber sehr bald aufholen können, denn mit dem neuen Snapdragon 4100+ für Smartwatches wird die Performance laut Angeben des Herstellers um bis zu 85 Prozent steigen – also nahezu verdoppeln und gleichzeitig der Akku um 25 Prozent mehr geschont werden. Wenn das kein Turbo ist, was dann?

Über das Wochenende ist auf der britischen Amazon-Webseite die neue TicWatch 3 Pro von Mobvoi geleakt worden, die wohl als erste Smartwatch den neuen Wunderchip aus dem Haus Qualcomm verbaut haben wird. Bis auf obiges Bild sowie den hinterlegten Preis von 299 Pfund, in etwa 250 Euro, ist über die Smartwatch nicht viel bekannt geworden. Mittlerweile hat Amazon das Malheur bemerkt und eine völlig andere Smartwatch hinter diesem Link hinterlegt. Es dürfte wie üblich ein Versehen gewesen sein. Weil sich Amazon die Daten und das Bild aber wohl kaum ausgedacht hat, darf man früher oder später mit der Smartwatch rechnen.

Vor wenigen Tagen wurde eine neue OnePlus Smartwatch geleakt, über die ebenfalls noch nichts bekannt ist. Gut möglich, dass der chinesische Smartphone-Hersteller sich stattdessen den Titel der ersten Snapdragon 4100+ Smartwatch schnappt. In den nächsten Wochen dürfte es einige Ankündigungen geben.

» Android: Google stellt die Nachrichtenvorschau ein – keine Benachrichtigungen von nicht installierten Apps

» Smartphone-Markt bricht dramatisch ein: Nur Apple ist krisenfest – Samsung bleibt Marktführer vor Huawei

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren