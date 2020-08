Android Virenscanner: Microsoft bringt den Defender auf das Smartphone – ab sofort im Play Store verfügbar

Trotz umfangreicher Möglichkeiten für App-Entwickler und Nutzer hat Google das Betriebssystem Android in den letzten Jahren zu einer echten Festung verwandelt. Allen voran Google Play Protect hat einen sehr großen Anteil daran, dass Malware, Viren oder Phishing kaum Chancen haben. Nun dringt auch Microsoft auf diesen Markt und bringt den von Windows bekannten Defender zu Android, der ab sofort im Unternehmensumfeld getestet werden kann.



Der Windows Defender ist wohl der Albtraum vieler Softwareentwickler im Bereich Virenschutz. Die seit Jahrzehnten bekannten teuren Pakete benötigt heute eigentlich niemand mehr, denn bis auf das Verlangsamen des Computers und Blockieren vieler nützlicher Funktionen können sie kaum noch etwas leisten, das der Defender oder die Windows Firewall nicht übernehmen könnten. Und weil das Produkt so erfolgreich ist, hat Microsoft das Wörtchen „Windows“ längst gestrichen und will die Reichweite weiter ausbauen.

Vor einigen Monaten hat Microsoft angekündigt, den Defender zu Android zu bringen und nun werden diese Pläne in die Tat umgesetzt. Seit wenigen Tagen können Unternehmen den Defender ATP offiziell über den Play Store herunterladen und in ihr Netzwerk integrieren. Die App richtet sich eindeutig an Unternehmen und ist nur in Kombination mit einer gültigen Microsoft 365 E5-Lizenz nutzbar.

Microsoft ist sich natürlich bewusst, dass Google eigene Sicherheitsprodukte in Android integriert hat, wie etwa Play Protect und die immer strengeren Zugriffsregeln, möchte diese aber mit dem eigenen Produkt ergänzen und an die eigene Infrastruktur anschließen. Weil Android-Smartphones für Microsoft mittlerweile eine große Rolle spielen, ist der Schritt nachvollziehbar, dass man insbesondere im Sicherheitsbereich mehr Kontrolle haben und auch an die Administratoren weitergeben möchte.

Grundsätzlich arbeitet der Microsoft Defender ATP in den drei Bereichen Web Protection (Phishing, Blockade unsicherer Verbindungen, Blacklist und Whitelist), Malware Scanning und Zugriffsschutz auf sensible Daten. Also nichts, was nicht auch schon durch die Google-Angebote grundlegend abgedeckt wäre. Dennoch kann gerade in Unternehmen ein zusätzlicher Schutz natürlich niemals verkehrt sein.

The public preview of Microsoft Defender ATP for Android will offer protection against phishing and unsafe network connections from apps, websites, and malicious apps. In addition, the ability to restrict access to corporate data from devices that are deemed “risky” will enable enterprises to secure users and data on their Android devices. All events and alerts will be available through a single pane of glass in the Microsoft Defender Security Center, giving security teams a centralized view of threats on Android devices along with other platforms. These capabilities empower enterprises to enable strong security while ensuring their employees remain productive working on their Android devices.