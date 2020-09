Pixel 4a 5G & Pixel 5: Die neuen Google-Smartphones nehmen wichtige Hürde; können bald vorgestellt werden

Google wird in Kürze die beiden neuen Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 vorstellen, die bereits angekündigt, aber noch nicht offiziell präsentiert worden sind. Jetzt haben beide Smartphones eine wichtige Hürde genommen, denn sie von der US-amerikanischen Telekommunikationsbehörde FCC zugelassen worden. Das verrät uns nicht nur weitere Details zu den drahtlosen Technologien, sondern ist auch ein Anzeichen für den baldigen Start.



Google hat gemeinsam mit der Pixel 4a-Präsentation die beiden großen Brüder Pixel 4a und Pixel 5 in Aussicht gestellt, die noch in diesem Herbst auf den Markt kommen werden. Über beide Smartphones ist bereits vieles bekannt geworden und nun haben sie auch die obligatorische Zertifizierung der US-amerikanischen Telekommunikationsbehörde FCC erhalten. Damit ist alles für den Start bereit, der noch in diesem Monat erfolgen könnte.

Wie üblich hat die FCC eine Reihe von Details zu dieser Zertifizierung veröffentlicht, die ihr auf den folgenden beiden Screenshots sehen könnt. Dabei geht es hauptsächlich um interne Nummern sowie drahtlose Technologien. Es ist nicht gesichert, gilt aber als wahrscheinlich, dass es sich bei G025E sowie G025I um das Pixel 4a mit 5G handelt und beim GTT9Q um das Pixel 5. Spielt schlussendlich aber auch keine große Rolle.

Neue Details sind den beiden Tabellen nicht unbedingt zu entnehmen, sodass wir auch weiterhin darauf warten müssen, bis ein Leaker die Smartphones in die Hand bekommt und alle kleinen Details verrät. Im Groben haben wir ja bereits ein sehr genaues Bild von beiden Geräten – schaut euch dazu unsere Zusammenfassungen am Ende dieses Artikels an.









Die beiden Google-Smartphones könnten noch in diesem Monat vorgestellt werden und somit bereits gezeigt werden, bevor das Pixel 4a hierzulande überhaupt auf den Markt kommt. Nach wie vor ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die beiden großen Brüder noch vor dem Pixel 4a auf den Markt kommen werden. Der Weg ist nun frei, die beiden Geräte jederzeit per Blogpost anzukündigen. Ein großes Event ist in diesem Jahr vielleicht nicht zu erwarten.

Alle Informationen zu den neuen Pixel-Smartphones: Pixel 4a 5G | Pixel 5

