Pixel 4a: Google kündigt endlich die Präsentation des neuen Smartphones an – kommt schon nächste Woche

Google-Fans warten seit Monaten auf die Vorstellung des Pixel 4a und nun ist die Wartezeit endlich (fast) beendet! Google hat nun in Form eines kleinen Rätsels bekannt gegeben, dass Pixel 4a in der kommenden Woche vorgestellt wird und sich das zuletzt geleakte Datum damit bestätigt: Es muss nur noch das Wochenende überstanden werden und dann wird das Pixel 4a offiziell vorgestellt.



Das Pixel 4a wird als eines der am längste erwarteten Smartphones in die Geschichte eingehen, soviel ist schon sicher – denn kein Gerät zuvor wurde so früh geleakt und hatte anschließend mit so vielen Verschiebungen zu kämpfen. Die ersten Leaks gab es schon Ende 2019, die Vorstellung hätte Anfang Mai erfolgen sollen und durch Corona wurde die Präsentation dann immer weiter verschoben – nun soll es mit dreimonatiger Verspätung aber endlich soweit sein.

Google hat nun den 3. August als Termin für die Pixel 4a-Präsentation bestätigt. Dafür wurde eine neue Seite im Google Store scharf geschaltet, die schon auf den ersten Blick verrät, worum es geht. Klickt dann einfach die grauen Blöcke so lange an, bis diese in der Reihenfolge der Google-Farben (Blau-Rot-Gelb-Blau-Grün-Rot) geschaltet sind und schon wird verraten, wann das Smartphone vorgestellt wird. Schaut euch auch den Text der Seite an, die mehr als das „Lorem Ipsum“ enthalten.









» Pixel 4a: Alle Informationen rund um das neue Google-Smartphone – Bilder, Kamera, Specs, Benchmark & Co

