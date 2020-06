Smarte Aktionen bei Google & Amazon: Smart Speaker + Philips Hue; Pixel 3a, Pixel 4, Amazon Fire TV & Echo

Es gibt wieder einige interessante smarte Aktionen rund um Google und Amazon: Zusätzlich zu den Amazon Smart Home-Aktionen legt der Onlinehändler weiter drauf und hat weitere Geräte rabattiert. Aber auch bei den großen Elektronikhändlern gibt es neue Bundles, die sich lohnen können: Jetzt gibt es den Google Nest Mini Smart Speaker + Philips Hue für 59 Euro sowie das Nest Hub Smart Display inklusive Philips Hue für 89 statt 160 Euro. Außerdem sind nach wie vor die Pixel-Smartphones sowie weitere Smart Speaker reduziert.



Google-Fans können in diesen Tagen wieder viel Geld sparen: Media Markt und Saturn haben für den Nest Mini sowie Nest Hub ein Paket mit Philips Hue geschnürt und auch den Home Mini Smart Speaker sowie die aktuellen Pixel-Smartphones sind reduziert zu haben. Versucht auch noch euer Glück mit dem kostenlosen Nest Mini Smart Speaker für Nest Aware-Nutzer oder im Nachhinein, falls ihr qualifiziert seid, Home Mini für YouTube-Abonnenten. Funktioniert leider nicht bei jedem, aber ein Versucht ist es allemal wert.

Bei Amazon bekommt ihr aktuell den Fire TV Stick für nur 19,99 Euro sowie eine ganze Reihe von rabattierten Smart Speakern und Tablets. Und wer sich für eine Amazon.de Kreditkarte entscheidet, bekommt noch 40 Euro Startguthaben oben drauf. Am Ende des Artikels findet ihr Anleitungen zur Installation der Google-Dienste auf den Fire-Tablets, Google Assistant-Installation auf den Echo Smart Speakern und eine Sideloading-Anleitung für den Amazon Fire TV Stick.

Die aktuellen Google-Aktionen bei Saturn & Media Markt

Smart Home-Aktionen bei Amazon

Google-Dienste auf den Fire-Tablets

Die Amazon Fire Tablets kommen zwar mit Android, bieten aber aufgrund der fehlenden Google-Zertifizierung keinen Zugriff auf den Google Play Store, sondern nur den Amazon App Store. Das kann ausreichen, für die große App-Vielfalt und vollständige Kompatibilität mit zahlreichen Apps ist der Play Store und die Play Services aber essenziell. Was früher eine längere Aufgabe gewesen ist, geht heute mit nur wenigen Klicks – die nachträgliche Installation des Play Store. Ihr benötigt nur eine kostenlose App, einen PC und ein USB-Kabel.

» So lassen sich die Google-Dienste auf den Fire-Tablets installieren

Google Assistant auf den Echo Smart Speakern

Google Assistant oder Alexa? Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern kann je nach Anforderungen auch qualitativ und in puncto Funktionsumfang ein großer Unterschied sein. Über den Umweg eines Alexa Skills lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren. Das ist, muss man sagen, ein recht aufwendiger Prozess, der aber nur einmalig vorgenommen werden muss und dann auf allen Echo Smart Speakern in der Familie genutzt werden kann.

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren

Sideload von Android-Apps auf den Fire TV Stick

Der Amazon Fire TV Stick basiert auf einer stark angepassten Android-Version und ist somit grundsätzlich in der Lage, beliebige Android-Apps per Sideload zu installieren und auszuführen. Das ist sehr viel leichter als man denken würde und erhöht die Flexibilität dieses TV-Sticks ungemein. Wartet einfach ab, bis der Fire TV Stick mal wieder in Aktion ist und schlagt dann zu.

» So lassen sich Apps per Sideload auf dem Fire TV Stick installieren

