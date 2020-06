Chrome OS: Der Google Assistant wird tiefer integriert & soll lokal ohne Cloud-Anbindung nutzbar sein

Der Google Assistant ist auf vielen Chromebooks fester Bestandteil des Betriebssystems Chrome OS und dürfte auch am Desktop immer häufiger eingesetzt werden – was natürlich eine Internetverbindung zur Verarbeitung der Anfragen voraussetzt. In Zukunft könnte diese Einschränkung allerdings fallen, denn im Betriebssystem sind nun Hinweise auf eine lokale Version aufgetaucht, die die wichtigsten Anfragen ohne Unterstützung aus der Cloud beantworten kann.



Auf den Pixel 4-Smartphones hat der Google Assistant vor einiger Zeit einen großen Schritt gemacht, denn dank Künstlicher Intelligenz und einer starken Komprimierung konnte eine komplette Offline-Version des Assistenten auf den Smartphones gespeichert werden. Diese kann natürlich nur wenige Fragen beantworten, die notfall auch ohne Cloud auskommen, aber das ist ja im Fall des Falles besser als nichts. Nun soll das auch zu Chrome OS kommen.

Im Betriebssystem Chrome OS ist nun das „Project Marble“ aufgetaucht, das derzeit lediglich mit einem einzigen Satz beschrieben wird, der aber aussagekräftig genug ist: Enables on-device-assistant to handle the most common queries on device. Das bedeutet, dass die häufigsten Anfragen direkt auf dem Chromebook bearbeitet werden können, ohne die Anfrage in die Cloud zu senden. Ob es dabei einzig und allein um die Erkennung oder auch die Verarbeitung geht, lässt sich leider nicht mit Sicherheit sagen.

Auf den Pixel 4-Smartphones ist der „neue Google Assistant“ deutlich schneller als auf anderen Smartphones, weil dieser nahezu in Echtzeit die Sprache des Nutzers erkennen und nicht erst auf eine Antwort aus der Cloud warten muss. Genau das soll nun auch unter Chrome OS passieren, wobei der Funktionsumfang ohne Internetverbindung, die bei einem Laptop auf Reisen nun einmal häufig unvermeidlich ist, eher gering sein dürfte.

Ob und wann dieses Feature für alle Nutzer ausgerollt wird oder ob es vielleicht vorerst exklusiv auf den Google-eigenen Chromebooks der Pixelbook-Serie angeboten werden soll, lässt sich noch nicht sagen. Auf lange Sicht dürfte Google wohl auf allen Geräten eine Assistant-Version anbieten, die auch ohne Cloud-Anbindung auskommen kann.

