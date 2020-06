Google Duo: Der Videomessenger lässt sich nun auch als Progressive Web App im Chrome-Browser nutzen

Vor wenigen Tagen hat die Webversion von Google Duo ein großes Update erhalten und darf sich spätestens jetzt ebenfalls als Videokonferenzlösung bezeichnen, in der knapp drei Dutzend Teilnehmer ein Videogespräch führen können. Um den Aufruf von Google Duo noch komfortabler zu gestalten, steht die Plattform nun endlich auch als Progressive Web App zur Verfügung, die einfach in die Oberfläche des Betriebssystems integriert werden kann.



Immer mehr Google-Apps stehen als Progressive Web App zur Verfügung und lassen sich somit leichter als auf normalem Wege in die Oberfläche des Desktop-Betriebssystems einbinden. Das ist in den meisten Fällen dann auch schon der Hauptvorteil, doch dank neuer Technologien werden die Apps immer tiefer integriert und erhalten neue Möglichkeiten, die für normale Webseiten zum Teil nicht möglich sind.

Google Duo hat gerade erst ein großes Update erhalten und verschärft damit zugleich die Konkurrenz-Situation zu Google Meet, was es den Nutzern nicht unbedingt leichter macht, sich für eine der beiden Plattformen zu entscheiden. Im Zuge der Erweiterung der Videotelefonate wurde nun außerdem die Webversion der App in eine Progressive Web App umgewandelt, die somit leichter als bisher zugänglich ist.

Die Installation von Progressive Web Apps ist im Chrome-Browser mittlerweile sehr einfach: Ruft einfach Google Duo auf und klickt dann auf das „+“ Symbol am rechten Rand der Adressleiste. Bestätigt die folgende Abfrage und schon erscheint das Icon für Duo auf dem Desktop, das an beliebiger Stelle platziert werden kann – etwa in der Schnellstartleiste. Künftig seid ihr dann nur noch zwei Klicks vom Start eines Videogesprächs oder gar einer Videokonferenz entfernt.

