Google Nest Mini kostenlos: Gratis Smart Speaker für Nest Aware-Nutzer & Google Home Mini für YouTube-Abo

Vor einigen Wochen hat Google das neue Nest Aware-Abo eingeführt, das Besitzern der smarten Nest-Sicherheitssysteme viele Vorteile bringen kann – und nun auch ein Geschenk. Zusätzlich zum Nest Aware-Abo gibt es nun einen kostenlosen Nest Mini Smart Speaker oben drauf, das gilt auch für Bestandsnutzer. Und wer kein Nest Aware-Abo besitzt, kann sich auch nach wie vor mit einem YouTube-Abo einen Gratis Google Home Mini sichern.



Der Google Home Mini Smart Speaker hat im Herbst vergangenen Jahres mit dem Nest Mini einen leicht überarbeiteten Nachfolger erhalten, der dem Vorgänger zwar zum Verwechseln ähnlich sieht, aber sowohl in puncto Software als auch Hardware kleine Unterschiede aufweist. Beide sind sehr zentrale Produkte in Googles Smart Home-Strategie und werden deshalb auch gerne verschenkt, um die Relevanz des Google Assistant und des gesamten Ökosystems im Smart Home zu stärken.

Nest Aware-Abonnenten dürfen sich gleich doppelt freuen: Seit wenigen Tagen kann auf das neue Nest Aware-Abo gewechselt werden, zu dem es aktuell auch einen kostenlosen Nest Mini Smart Speaker gibt. Das gilt sowohl für das normale Nest Aware-Abo für 5 Euro im Monat als auch für die Plus-Version mit 10 Euro monatlicher Gebühr. Alles was ihr dafür tun müsst, ist das Abo abzuschließen und dann entsprechend den per E-Mail erhaltenen Gutschein-Code im Google Store einzulösen.

Das Angebot gilt sowohl für neue Nest Aware-Nutzer als auch für die Nutzer, die vom alten Abo-Modell auf das neue wechseln – also eigentlich für alle zahlenden Nest-Abonnenten. Beachtet aber bitte, dass das nur den Abschluss eines Jahresabos gilt und nicht, so wie bei YouTube Premium, nach einem Monat wieder gekündigt und der Smart Speaker behalten werden kann. Effektiv kostet euch der Nest Mini also 60 bis 120 Euro – aber natürlich mit den Nest Aware-Leistungen. Wer ohnehin ein Smart Home hat, kann einen zusätzlichen Smart Speaker sicherlich immer gut gebrauchen.









Und wer kein Nest Aware-Abo besitzt oder abschließen möchte, kann sein Glück auch weiterhin bei YouTube versuchen. Bei Abschluss eines YouTube-Abos, ganz egal welcher Art, erhalten viele Nutzer in Deutschland und Österreich derzeit nach der ersten Zahlung einen Gutschein für einen kostenlose Google Home Mini Smart Speaker. In diesem Fall ist es also die ältere Version, die ihrem Nachfolger im Alltag beim praktischen Nutzen aber in nichts nachsteht.

Alle Details und Bedingungen zum kostenlosen Google Home Mini im Rahmen des YouTube Premium-Abos findet ihr in diesem Artikel. Garantiert ist diese Belohnung nicht, aber natürlich kann es sich lohnen, das einfach einmal auszuprobieren.

