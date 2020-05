Google Home Mini Gratis: Viele Youtube-Abonnenten können sich einen kostenlosen Smart Speaker sichern

Google hat in den letzten Monaten immer wieder Smart Speaker an bestimmte Nutzergruppen verschenkt und derzeit gibt es wieder eine Aktion, die sich YouTube-Nutzer nicht entgehen lassen sollten. Viele Nutzer eines kostenpflichtigen YouTube-Abos dürfen sich unter bestimmten Umständen in diesen Tagen über einen Gutschein für einen kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker freuen, der nur noch im Store bestellt werden muss.



Die Lagermengen des Google Home Mini scheinen kein Ende zu kennen, denn schon seit dem vergangenen Jahr werden die kleinen Smart Speaker immer wieder an viele Nutzergruppen verschickt – und das sogar weltweit. Im vergangenen Jahr durften sich mehrfach Google One-Nutzer freuen, dann waren YouTube Premium-Nutzer an der Reihe und in einigen Fällen sogar zufällig ausgewählte Google Assistant-Nutzer. Nun dürfen sich wieder die Abonnenten eines YouTube-Abos freuen. Nach wie vor wird der Google Home Mini und nicht der Nachfolger Nest Mini verschenkt.

Google verschenkt innerhalb kürzester Zeit nun schon wieder Smart Speaker und setzt die Aktion fort, mit der in den letzten Wochen viele YouTube-Abonnenten beglückt wurden. Auch diesmal gilt es, dass ihr lediglich bis zu einem bestimmten Datum ein kostenpflichtiges YouTube-Abo besitzen müsst, für das mindestens eine Zahlung vorgenommen worden ist. Die Bedingungen sind recht klar informiert, lassen aber eine wichtige Frage offen – dazu aber später mehr. Hier erst einmal die kommunizierten Bedingungen.

Die Bedingungen für die Aktion

Ihr müsst in Deutschland oder Österreich wohnen

Ihr müsst über ein YouTube-Abo verfügen, ganz egal ob YouTube Music, YouTube Premium oder sogar Google Play Music

Das YouTube-Abo muss bis spätestens 14. Juni 2020, 23:59 Uhr abgeschlossen worden sein

Vor dem Einlösen muss mindestens eine monatliche Gebühr für das Abo gezahlt worden sein

Ihr dürft bisher nicht an einer YouTube-Aktion teilgenommen haben

Wer die Bedingungen derzeit nicht erfüllt, kann das sehr leicht ändern: Schließt einfach ein YouTube-Abo ab, zahlt einen Monatsbeitrag und kündigt dann wieder. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber Google lässt diese „Lücke“ offen und hofft natürlich darauf, dass ihr die Vorteile von YouTube Music oder YouTube Premium zu schätzen wisst und das Abo dauerhaft behaltet.

Unklar bleibt, ob die Aktion nur für die Nutzer gilt, die sich im Aktionszeitraum für das Abo registrieren oder auch für Bestandsnutzer. Die Bedingungen drücken das nicht deutlich aus, aber dennoch melden viele Nutzer, dass sie zwar ein Abo besitzen, aber dennoch keinen Gutschein erhalten haben. Haltet einfach die Augen offen und drückt euch selbst die Daumen, dass der Gutschein noch irgendwann einflattert.









So erhaltet ihr den Google Home Mini Smart Speaker

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, erhaltet ihr per E-Mail einen Gutschein für den Google Store, wo der Google Home Mini Smart Speaker dann bestellt werden kann. Registriert ihr euch also heute oder bis spätestens 14. Juni für ein YouTube-Abo, erhaltet ihr den Gutschein in frühestens einem Monat – denn es gibt den kostenlosen Testmonat. Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhaltet ihr den Gutschein, der bis zum 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr eingelöst werden kann – ihr habt also noch etwas Zeit für die Bestellung. Die E-Mail sollte automatisch kommen, falls nicht, öffnet einfach die YouTube-App, die euch auf das Geschenk hinweisen sollte. Manchmal kann es nach eingehender Zahlung auch einige Tage dauern.

Die ausführlichen YouTube-Bedingungen

Das Aktionsangebot wird von Google Commerce Limited bereitgestellt und unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Für die Berechtigung zum Erhalt eines kostenlosen Google Home Mini müssen Nutzer 1) bis 14. Juni 2020 um 23:59 Uhr MESZ eine YouTube Premium-, YouTube Music Premium- oder Google Play Musik-Mitgliedschaft haben oder sich dafür registrieren 2) bis 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr MEZ mindestens eine gültige Zahlung vornehmen und 3) noch keinen kostenlosen Google Home Mini durch ein früheres Aktionsangebot von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder Google Play Music erhalten haben. Als gültige Mitgliedschaften gelten Einzel-, Studenten- und Familientarife (nur Hauptnutzer) von YouTube Premium, YouTube Music Premium und Google Play Musik. Die Mitgliedschaft muss aktiv sein und darf nicht pausiert oder gekündigt sein. Das Angebot gilt nur für einen Google Home Mini pro Nutzer und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot muss bis zum 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr MEZ eingelöst werden, da es ansonsten abläuft.

Und wer keinen Gutschein erhalten hat, kann sich den Google Home Mini derzeit auch für 29 Euro bei Media Markt oder Saturn sichern.

» Google Home Mini für 29 Euro: Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren