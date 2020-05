Google Assistant: Hey Google – der Assistent braucht endlich einen Namen & mögliche Namensvorschläge

Digitale Sprachassistenten wie der Google Assistant sind längst im Alltag vieler Menschen angekommen und dürften in vielen Fällen Dutzendfach auf dem Smartphone, im Smart Home oder sogar im Auto verwendet werden. Vor jedem Sprachbefehl muss allerdings ein Hotword genannt werden, das den Assistenten aus dem Standby holt und natürlich leicht über die Lippen gehen sollte. Tatsächlich ist das – und die fehlende Persönlichkeit – seit Beginn an die größte Schwäche des Google Assistant.



Sprachassistenten begegnen uns mittlerweile überall und werden sich durch den von den großen Unternehmen vorangetriebenen Aufbau der öffentlichen Infrastruktur immer weiter verbreiten. Neben den drei, vier bekannten Unternehmen arbeiten auch viele weitere Unternehmen an eigenen Sprachassistenten, die sich sowohl qualitativ als auch in puncto Funktionsumfang und Intelligenz häufig recht deutlich von den großen Vorbildern unterscheiden. Eines haben sie dem Google Assistant aber fast alle voraus.

Der Google Assistant gehört heute zu den wichtigsten Google-Produkten und ist sehr zentral im Ökosystem des Unternehmens integriert – was einen großen Funktionsumfang und eine hohe Künstliche Intelligenz ermöglicht. Viele Menschen sehen den Google Assistant als schlausten Sprachassistenten an und bevorzugen ihn für allgemeine Anfragen oder auf der Suche nach Fakten vor Alexa oder Siri (die natürlich auch ihre Spezialgebiete haben) – aber es gibt eine große Schwachstelle.

Googles Sprachassistent ist ein ganz normales Produkt mit einer eindeutigen Produktbezeichnung, das aber keinen echten menschlichen Namen hat. Normalerweise ist das auch nicht notwendig, doch gerade Google treibt seit Jahren die Entwicklung voran, dass die Nutzer eine möglichst natürliche Konversation führen und den Assistenten nicht als dummen Sprachroboter behandeln sollen. Das würde aber deutlich leichter fallen, wenn der Assistent einen Namen hat.

Praktisch alle anderen großen Hersteller haben ihren Assistenten von Beginn an Namen verpasst, meist weibliche, um sie natürlicher wirken zu lassen und zugleich einen eindeutigen Rufnamen zu etablieren, den die Nutzer eindeutig mit der Assistentin verbinden. Das hat Google damals versäumt und hat diesen Fehler bis heute nicht ausgemerzt.









Frauennamen dominieren

Die beiden bekanntesten Sprachassistenten neben dem Google Assistant sind hierzulande ohne Frage Amazons Alexa und Apples Siri. Wer sich etwas weiter beschäftigt, wird auch noch Microsofts Cortana und Samsungs Bixby kennen – allesamt weiblich. Nokia soll längerer Zeit an einer Sprachassistentin namens Viki gearbeitet haben, über deren aktuellen Stand nichts bekannt ist und die Chinesen sind derzeit mit Huaweis Celia (auch weiblich) und Xiaomis Xiao (männlich und weiblich) vertreten. Das waren jetzt nur die bekanntesten Beispiele.

Alle diese Namen haben gemeinsam, das sie menschlich sind und somit schon mal sympathischer wirken als ein „Amazon Assistant“, ein „Apple Assistant“ oder ähnliche Bezeichnungen. Das ist im Alltag vielleicht nicht wichtig, aber die unterbewusste Wirkung darf nicht unterschätzt werden. Google hat genau das verpasst und dem Assistenten bis heute keinen Namen bzw. dadurch auch keine Identität gegeben. Während die großen Konkurrenten SprachassistentINNEN bieten, hat Google eben nur ein „Ding“.

Hey Google & OK Google nerven

Aber nicht nur der Name ist ein wichtiger Punkt, sondern auch das magische Keyword. Alle oben aufgelisteten Sprachassistentinnen lassen sich über ihren Namen aufrufen, die aus diesem Grund natürlich gleichzeitig exotisch und vertraut sein sollten – was nicht immer gelungen ist. Fragt nur mal eure Freundin Alexandra. Bei Google hingegen sagt man aber nicht „Google Assistant“, was natürlich Worst-Case wäre, sondern „Hey Google“. Das ist auf dem Papier sehr kurz, geht aber schwerer über die Lippen als Alexa, Siri, Cortana oder Bixby.

Google ist sich diesem Problem vermutlich bewusst, denn in den ersten zwei Jahren musste man bekanntlich „OK Google“ sagen, was dann durch das weniger klobige „Hey Google“ ersetzt wurde. Einfach nur „Google“ klappt manchmal auch, ist aber wohl nicht im Sinne des Unternehmens. Vielleicht ein ähnlicher Grund wie damals, als man sich erfolglos gegen das Verb „googeln“ gewehrt hat. Es müsste also eine alternative Bezeichnung zum Aufruf gefunden werden, die neben den bekannten Easteregg-Alternativen auch tatsächlich von allen Nutzern verwendet werden sollen.









Ist ‚OK Google‘ ein Problem?

Im Web liest man immer wieder von Menschen, die einzig aufgrund des Keywords von Google zur Konkurrenz gewechselt oder sich von vorneherein für eine Alternative entschieden haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich auch unter unseren Lesern viele „Betroffene“ finden, denen „Hey Google“ zwar leicht, aber nicht ohne nerviges Bauchgefühl über die Lippen geht. Wer sich erst einmal für ein Ökosystem entschieden hat, kann aber unter gewollter Einhaltung der vollen Kompatibilität meist nicht so leicht wechseln.

Ein neuer Name für den Google Assistant bzw. ein Spitzname würden beide in diesem Artikel angesprochenen Probleme lösen. Die große Preisfrage ist nur, für welchen Namen sich Google entscheiden könnte. In puncto Produktnamen geht man stets auf Ganze, doch sobald es in die Social-Richtung geht – was ein persönlicher Sprachassistent mit natürlichem Namen in jedem Fall ist – steht man in Mountain View stets mit dem Rücken zur Wand. Kaum vorstellbar, dass man sich im Googleplex nicht schon seit langer Zeit solche Gedanken gemacht hat.

Wie könnte der Google Assistant heißen?

Wir haben im Herbst 2017, ja so alt ist dieses „Problem“ schon, schon einmal unsere Leser nach alternativen Namen für den Google Assistant befragt. Damals gab es die unten aufgelisteten Namen, von denen einige auch heute noch recht gut klingen würden. Hättet ihr noch weitere Vorschläge? Vielleicht liest ja irgendwann mal ein Googler mit und trägt die zündende Idee ins Assistant-Team…

Ace, Albert, Alfred, Alvin, Andromeda, Andy, Assi, Bonnie, Boris, Bran, Clyde, Computer, Data, Doole, Doris, Erwin, Fortytwo, Gisela, Glados, Go, Goody, Googly, Goonter, Hailo, HAL, Harry, Hugo, James, Jamie, Jarvis, Jimbob, Johann, John, Joshua, Larry, Lola, Majel, Marvin, Monty, Mortimer, Nic, Nicci, Okay, Okehguhgl, Oskar, Pandora, Paul, Sahra, Scotty, Selma, Sergey, Trillian, Tron, Vision, Wall-E, Zoe

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren