Google Maps: Die Plus Codes sollen sich als eindeutige Adresse etablieren – so findet ihr nun euren Plus Code

Mit Google Maps lässt sich jede bekannte Adresse auf diesem Planeten sehr einfach durch Eingabe der landestypischen Kombination aus der Straße, Hausnummer und den Leitzahlen finden – das gilt zumindest für die meisten Regionen. Allerdings gibt es laut Google auch gut zwei Milliarden Menschen ohne eindeutige Adresse, die auf andere Systeme angewiesen sind. Google hat dafür die Plus Codes in Stellung gebracht, die sich nun weiter etablieren sollen.



Glaubt man den Angaben im Google-Blog, dann haben gut 25 Prozent aller Menschen weltweit keine eindeutige Postadresse, aus den verschiedensten Gründen. In vielen Regionen gibt es keine eindeutigen Straßennamen, Hausnummern sind eher unüblich oder das Haus steht auf einer freien Fläche ohne jegliche Adresse. Dafür muss man aber nicht um den Globus reisen, denn auch Mitten in Deutschland kann es Probleme mit der Adresse geben.

Google Maps hat schon vor knapp fünf Jahren die Plus Codes eingeführt, die jedem Punkt auf dieser Erde eine eindeutige Adresse in Form einer Kombination aus Ziffern und Buchstaben geben. Dieser Code ist auf den ersten Blick nicht unbedingt leicht zu merken, kann aber in mehreren Stufen abgekürzt werden und mit etwas Übung und Gewohnheit schnell im Gedächtnis bleiben. Immerhin müssen „wir“ uns auch einen Straßennamen, eine Hausnummer und eine fünfstellige PLZ für jede Adresse merken.

Die Plus Codes werden sowohl von Google Maps als auch der Google Websuche und einigen weiteren Produkten verstanden und sollen sich nach Googles Willen nun weiter verbreiten. Schon vor einigen Monaten hatte Sundar Pichai die Etablierung der Plus Codes als Priorität eingestuft und nun ist der erste Schritt in diese Richtung sichtbar. Der Plus Code des aktuellen Standorts ist nun leichter abrufbar und soll sich zudem schneller als bisher Teilen lassen.









Tippt einfach einmal auf den blauen Punkt auf der Karte, der euren eigenen Standort angibt und schon findet ihr dort den sechsstelligen Plus Code inklusive der notwendigen Landesangabe zur Abkürzung des Codes. Von dort lässt sich diese Angabe dann sehr leicht abschreiben bzw. in eine andere App eintippen. Eine Funktion zum Teilen oder zumindest kopieren hat Google Maps leider vergessen, was aber sicherlich in Zukunft nachgeholt werden dürfte.

Auch an einigen anderen Stellen der Kartenplattform sind Plus Codes schon seit längerer Zeit abrufbar. So sind diese Codes etwa in den Detailinformationen jedes Karteneintrags zu finden und können von dort leicht in die Zwischenablage kopiert werden. In der Ankündigung der Neuerung träumt der Produktmanager davon, dass sich diese Codes soweit etablieren, dass sie nicht nur im Postwesen, sondern auch in der Werbung und an vielen anderen Stellen verwendet werden, in denen Adressen notwendig sind. Man könnte es im allerweitesten Sinne als QR-Code für Postadressen bezeichnen.

Die neue Darstellung soll im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt werden, dürfte bei den meisten Nutzern aber schon jetzt zu sehen sein. Mehr Informationen zum Plus Code findet ihr in diesem Artikel.

