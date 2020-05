Android 11: Google gibt erste Einblicke in das Android 11 Beta Launch Event & die Keynote im Livestream

In wenigen Tagen wird Google im Rahmen des großen Android 11 Beta Launch Event die erste Beta-Version des neuen Betriebssystems veröffentlichen und dies mit einem recht umfangreichen Rahmenprogramm begleiten. Jetzt hat sich Google schon ein wenig in die Karten blicken lassen und hat sowohl den Livestream als auch die weiteren Programmpunkte nach der eigentlichen Keynote veröffentlicht.



Aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus kommen in diesem Jahr viele vorab verkündete Zeitpläne durcheinander, davor ist auch Google nicht immun. Die seit über zehn Jahren veranstaltete Google I/O musste erstmals abgesagt werden und auch bei Android 11 musste man kürzlich eine Zwischen-Preview einschieben und den Start der Beta-Version um einen Monat verschieben. In wenigen Tagen ist man dann aber wohl wieder auf Schiene und bereit zur Veröffentlichung.

Schon vor einigen Wochen hat Google das große Android 11 Beta Launch Event angekündigt, das begleitend zur Veröffentlichung der ersten Android 11 Beta veranstaltet werden soll. Eigentlich hätte man den Beta-Start wie üblich mit der Google I/O begleitet, die aber nun ausgefallen ist. Auch wenn das große Event ausgefallen ist, veranstaltet man nun dennoch eine kleine Show, weil offenbar so viel Neues zu verkünden ist, dass das nicht mit einer Blogpost-Serie getan ist.

Die Android 11 Beta Launch Event Keynote wird am 3. Juni um 17:00 Uhr starten und etwa eine Stunde dauern. Es ist wohlgemerkt von „Keynote“ die Rede, die also etwas mehr als nur die Ankündigung der ersten Android 11 Beta enthalten wird. Weil durch die zahlreichen veröffentlichten Developer Previews bereits viele Neuerungen in Android 11 bekannt sind, wird es in dieser einen Stunde vermutlich auch einige weitere Ankündigungen abseits von Android geben – das ist aber nicht gesichert.

Anschließend an die Keynote wird es eine Live Q&A geben, an der jeder Nutzer mit dem Hashtag #AskAndroid teilnehmen und seine Fragen stellen kann, die dann vielleicht Live beantwortet werden. Das dürfte recht interessant werden und verspricht stets interessante Ausblicke auf die Zukunft des Betriebssystems, geplante und vielleicht auch abgesagte Features.









Android 11 Beta Launch Event Livestream

Der Livestream wird am 3. Juni um 17:00 Uhr beginnen, wir werden euch natürlich an diesem Tag noch einmal vorab darauf hinweisen, sodass ihr den Stream nicht verpassen werdet. Alle Ankündigungen und interessanten Details rund um Android 11 findet ihr natürlich zeitnah hier im Blog.

Auch abseits der Keynote und des anschließenden Q&A gibt es etwas zu sehen, denn Google wird 12 Feature Talks veröffentlichen, die ursprünglich für die Google I/O geplant waren und sich ausschließlich mit dem Android-Ökosystem beschäftigen. Auf folgende Tech Talks könnt ihr euch freuen:

What’s new in Android What’s new in System UI All things privacy in Android 11 Storage access with Android 11 State of Kotlin on Android Get Composed What’s new in Android Jetpack What’s new in Android Development Tools What’s new in Design Tools What’s new in Google Play What’s new in Play Commerce Screens – large, small and foldable

